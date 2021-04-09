旅發局賞你住｜海洋公園萬豪等38間酒店滿額　一文睇清邊間有名額

香港旅遊發展局推出的「賞你住」活動，巿民於本地零售及餐飲實體店消費滿800元，即可參加以享用500元酒店住宿折扣優惠。然而計劃今早（9日）10時開放預約後，旅發局「賞你住」活動網頁即「死機」，無法進入；多間酒店線路亦繁忙。
旅發局表示，「賞你住」活動受到市民熱烈歡迎，活動網站暫時不能進入，仍在修復中。旅發局亦在其網站每小時更新酒店滿額狀況，截至中午12時45分，在約140間參與酒店中，已有38間酒店滿額，包括香港海洋公園萬豪酒店、香港JW萬豪酒店、香港瑞吉酒店、香港康得思酒店、唯港薈等。
至於仍有名額的酒店中，仍包括多間五星級酒店，包括香港W酒店、港島海逸君綽酒店、香港文華東方酒店、香港四季酒店等。
▼「賞你住」活動酒店名單（持續更新名額情況）▼
旅發局推出的「賞你住」活動網頁今早10時起提供部份酒店可供預約，然而直至中午1時半，網頁仍然未能進入，只顯示網頁現正修復中，為市民造成不便，旅發局深感抱歉。旅發局指市民可直接聯絡酒店預訂住宿計劃，並在其官方網頁中，每小時更新酒店滿額狀況。
截至中午12時45分已有38間酒店滿額，港島區酒店方面，滿額的酒店包括香港港麗酒店、六國酒店、香港銅鑼灣智選假日酒店、木的地酒店─中環等。而九龍區的香港康得思酒店、維港灣酒店、九龍海逸君綽酒店、香港半島酒店已滿額。新界區的帝逸酒店、香港沙田萬怡酒店、挪亞方舟渡假酒店同樣爆滿。
▼「賞你住」活動需知▼
旅發局賞你住｜網頁冧檔 半島酒店已爆滿 四季：以電郵次序決定
名單顯示多間五星級酒店仍有名額可供預約，不過記者曾致電香港四季酒店、奕居等酒店，該批酒店指市民須以電郵方式參加，並根據電郵前後次序決定。
旅發局早前表示，市民可由3月26日至5月31日，於本地零售或餐飲實體店消費滿800港，憑最多兩張機印收據正本，即可換取500元酒店住宿計劃折扣，計劃約有140間酒店參與。
點擊教你預訂：旅發局賞你住｜140間酒店周五起供預訂 一文看清點享用500元折扣