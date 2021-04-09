旅發局賞你住｜海洋公園萬豪等38間酒店滿額　一文睇清邊間有名額

香港旅遊發展局推出的「賞你住」活動，巿民於本地零售及餐飲實體店消費滿800元，即可參加以享用500元酒店住宿折扣優惠。然而計劃今早（9日）10時開放預約後，旅發局「賞你住」活動網頁即「死機」，無法進入；多間酒店線路亦繁忙。

旅發局表示，「賞你住」活動受到市民熱烈歡迎，活動網站暫時不能進入，仍在修復中。旅發局亦在其網站每小時更新酒店滿額狀況，截至中午12時45分，在約140間參與酒店中，已有38間酒店滿額，包括香港海洋公園萬豪酒店、香港JW萬豪酒店、香港瑞吉酒店、香港康得思酒店、唯港薈等。

至於仍有名額的酒店中，仍包括多間五星級酒店，包括香港W酒店、港島海逸君綽酒店、香港文華東方酒店、香港四季酒店等。