旅發局賞你住｜網頁完成修復　如心酒店集團：問緊會唔會有下一次

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-09 16:50

香港旅遊發展局推出的「賞你住」活動，巿民於本地零售及餐飲實體店消費滿800元，即可參加以享用500元酒店住宿折扣優惠。活動反應十分熱烈，今早（9日）10時開放預約後，活動網頁即「死機」無法進入，至約下午3時才恢復正常。 旗下10間酒店參與活動的萬豪國際集團表示，截至下午1時，除了位於機場附近的香港天際萬豪酒店外，其餘酒店名額已爆滿，形容「電話都接唔切，好鼓舞」。另一參加活動的如心酒店集團同樣指反應十分熱烈，更笑言已詢問旅發局「會唔會有下一次『賞你住』活動」，希望可再參加。

▼「賞你住」活動酒店名單▼

旅發局推出的「賞你住」活動網頁今早10時起提供部份酒店可供預約，然而踏入10時網頁便無法進入。旅發局指，活動受到市民熱烈歡迎，網站一度不能進入；至下午3時完成修復，並會持續更新酒店滿額情況。旅發局強調，網頁只提供參與酒店名單及聯絡方法等資料，並非預訂平台，市民需要直接聯絡酒店才可預訂。

而至下午3時，逾50 間、即逾三分一的參與酒店已滿額。仍有名額的包括K11 ARTUS、四季酒店等。另外多間酒店推出的住宿計劃仍接受預訂，包括港島香格里拉大酒店房價約1,800元包早餐；北角海逸酒店房價約800元，可獲贈與房價相同價值之餐飲獎賞；馬哥孛羅香港酒店約房價700元包早餐等，而以上住宿計劃的價格未扣減500元「賞你住」優惠。

▼「賞你住」活動需知▼

萬豪國際集團區域銷售及分銷總監（香港、澳門及台灣）歐玉玲表示，集團旗下10間酒店參與活動，形容反應十分熱烈。她笑言原本預計香港海洋公園萬豪酒店及香港瑞吉酒店等最快爆滿，未料活動開始半小時，集團一半參與的酒店名額已滿：「爆得好緊要，電話、電郵都接唔切」。

她又指，「Staycation」（宅度假）已興起逾一年，「啲人都開始覺得悶」，計劃正好刺激酒店業；加上復活節長假剛完結，踏入淡季，相信活動可幫助及帶動集團生意額。

如心酒店集團亦有參與活動，集團市場營銷總監蔡慧詩表示，四間參與活動的酒店中，三間已滿額。她稱計劃未開始前已接到大量電話查詢活動，集團亦推出專為「賞你住」而設的套餐，500元可包一晚住宿及一人房內晚餐，「變相係免費『Staycation』，都好快就滿額」。她笑言已詢問旅發局會否再舉辦類似活動，希望可再參與。