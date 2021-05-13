收回土地｜三幅私人地位置一覽　部份毗鄰粉嶺中心、元朗YOHO

撰文： 張嘉敏 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-13 22:34

政府於2019年指，將檢視10組已規劃作綜合發展區或住宅的私人土地，研究是否適合收回作公營房屋發展。發展局於兩年後，終公布將收回3幅分別位於元朗及粉嶺、現劃作住宅及綜合發展區用途的私人土地。 三幅土地都算「靚地」，當中一幅於元朗元龍街與攸田東路交界的土地，正正位於新地項目YOHO MIDTOWN旁邊；而於粉嶺的土地則毗鄰粉嶺中心。而3幅土地現均為臨時停車場用途。

▼政府收回三幅私人地發展資助房屋▼

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發展局於兩年後終公布收回3幅私人土地，當中於元朗元龍街與攸田東路交界的土地，正位於新地私人屋苑項目YOHO MIDTOWN旁邊，現被劃為「綜合發展區」。查冊資料顯示，部分地段是新鴻基地產附屬公司時有。

該幅土地佔地5,300平方米、即約5.7萬平方呎。記者於下午曾到該地，現時用作停車場用途，亦有數幢構築物，上方貼有「地產會」、「發展地產」、「中國名茶」等。現場有地政總署張貼公告，表示要求收回相關土地作資助房屋發展，預計在2023年1月清拆地區的作發展作用。

▼三幅土地示意圖▼

十八鄉路土地毗鄰新世界項目 呎價達2萬

至於佔地最大、有約7000平方米，即約7.5萬平方呎的元朗十八鄉路近龍田村土地，記者於現場可見，該土地現時同樣為停車場用途。土地毗鄰新世界發展的屋苑溱柏，及剛於今年入伙的單幢住宅項目瑧頤，該屋苑於去年開售時呎價最高超過2萬元。而涉及收回的土地，部分地段由新世界發展相關公司持有。

粉嶺地近港鐵站

而於粉嶺新運路近黃崗山的土地，涉及3,500平方米、即約3.7萬呎土地，毗鄰粉嶺中心，現時同樣用作停車場用途。該用地位置鄰近港鐵粉嶺站，附近亦有公屋邨祥華邨，內設社區會堂、商場等。