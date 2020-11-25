施政報告｜《收回土地條例》未動真格　團體：政府只想推明日大嶼

特首林鄭月娥今日（25日）發表任內第四份《施政報告》，大篇幅交代「明日大嶼」並表明不會放棄，亦提到《長遠房屋策略》的十年房屋供應量首次達標。但去年《施政報告》曾提出會運用《收回土地條例》收回私人土地興建公營房屋一事，卻未見有任何進展。 本土研究社成員陳劍青形容，今次政府的土地政策180度轉變，坊間多次指出不少棕地可以發展，但政府並未有考慮，亦未見政府大規模收地，質疑是向發展商傾斜。 綠色和平資深項目主任連佩怡指，政府寧捨易取難，一心只想強推明日大嶼。

沙埔的棕地群。（資料圖片／梁鵬威攝）

新一份施政報告提到多項房屋政策，當中《長遠房屋策略》將首次達標，林鄭月娥稱未來10年已覓得330公頃土地，可建31.6萬伙公營房屋。她又提到，於北環線鐵路項目，將帶動新田、牛潭尾及凹頭的發展，政府亦物色到90公頃土地可作研究。

消息人士指，當中於新田有45公頃土地可興建住宅，包括有私人土地、農地及棕地；牛潭尾及凹頭則分別有13公頃的土地，多數為農地及棕地。消息人士透露，於新田將建公營及私營住宅，而牛潭尾及凹頭則大部份為公營房屋。於凹頭沙埔的土地為早前發展局物色的八組適合發展公營房屋的棕地群之一，料可於2030/31年落成。

11月25日，特首林鄭月娥發表新一份施政報告。（李澤彤攝）

不過，林鄭月娥去年於《施政報告》曾提到運用《收回土地條例》和其他適用條例，收回三類私人土地，包括私人擁有的新界棕地、未有發展計劃的私人土地、寮屋區。不過除寮屋區外，新一份《施政報告》未有交代收回其他私人土地發展。至於北環線鐵路項目範圍的棕地，消息人士指為屬於發展局第二階段將會研究的棕地群內。

綠色和平資深項目主任連佩怡認為，施政報告為「老調重彈」，未有回應民間對發展棕地的訴求，亦未有提及發展棕地。她指政府一直指發展棕地涉及收回私人土地有困難，但現時已有足夠土地滿足未來十年房屋供應，政府應有足夠空間及時間發展棕地，「發展棕地的成本效益係高啲。」她批評，政府一直「捨易取難」，一心只想強推明日大嶼。

↓明日大嶼計劃↓

新一份施政報告亦提到將收回三個寮屋區，並交由房協研究發展。消息人士說，將會研究部分用作興建發展安置屋邨，料竹園聯合村可最快有房屋供應，最快可於2031/32年入伙。而去年推出的土地共享先導計劃，消息人士指，至今共接獲40個查詢，共涉及約十個項目，但仍未有正式申請。消息人士指，有兩至三個項目在商討中，涉計千幾至數千伙，料最快可於明年上半年有首個項目可提交至顧問團隊。

八幅可發展公營房屋棕地群

+ 18 + 18 + 18

質疑政府傾斜私營發展

本土研究社成員陳劍青形容，今次政府的土地政策180度轉變，過去政府曾稱會加大力度推動由政府主導的規劃工作，但在發展小蠔灣車廠的項目上，發展比例只得一半是資助出售房屋；坊間多次指出不少棕地可以發展，但政府並未有考慮，亦未見政府大規模收地，以上種種令人質疑是向發展商傾斜。

批評政府不敢得罪地產商

民主黨土地房屋政策發言人葵青區議員尹兆堅則批評政府「彈出又彈入」，早前曾稱《收回土地條例》不可行，後來又在上份《施政報告》提及會運用《條例》收回私人土地作百分百公營房屋，但今次又再無提及，質疑政府不敢得罪地產商。

民建聯立法會柯創盛亦指，政府應增加任何增加土地供應的方法，惟今次《施政報告》並無太多著默在引用《收回土地條例》，「期望政府唔好唔提就當唔知。」