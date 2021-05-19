車主經永高保險代理買車保續牌　代理突失聯　料涉近百名苦主

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-19 04:28

有主理汽車保險的代理疑因周轉不靈破產，料至少過百名客戶影響。苦主呂小姐向《香港01》投訴，在3月份經永高保險代理，處理車牌、車保，惟近日反遭到保險公司「追保費」，已到警署備案。她說苦主群目前已有近140人，有人托永高續牌，卻收到運輸署通知指支票無效，代理亦「失聯」，公司暫時不開放。 保監局回覆稱，由於保險代理機構是獲保險公司委任的代理人，如投保人已繳付保費予保險代理機構，並持有相關付款證明，可直接聯絡保險公司查詢。 警方回覆指，大埔警署暫接獲共17名市民報案，指保險代理公司失去聯絡，涉案金額約8.4萬元，案件現列作「詐騙」。永高保險代理暫未有回應。

苦主查詢保險公司獲悉「好多人已報警」

苦主呂小姐表示，光顧永高已有接近8年時間，由於車牌、車保同樣於今年4月到期，故3月時一併交托永高代為處理。惟上周起，她在大埔群組發現有車主稱，永高突然關門一段時間，有人車牌即將到期，卻仍未能取回牌簿，感到「唔對路」，故即時聯絡永高，索取車牌保單，「隔咗兩日先有」。

呂指上月曾收到保險公司通知，提到保費事宜，惟當時沒有為意，今日再向保險公司查詢，「佢同我講，你唔係第一個打嚟，好多人已經報咗警」，又要求她出示過數紀錄、單據等。她指雖然職員稱保單目前仍然生效，惟未清楚是否需再交約1,300元保費，已到警署備案。



她批評十分離譜，目前已有約140名車主加入「苦主群」，其中有人托永高續牌，卻收到運輸署通知，指永高發出的支票無效。

有苦主獲永高回覆稱，目前已申請破產，惟未有清楚交代公司狀況。（網上圖片）

有車主接獲永高短訊稱已申請破產

另外，亦有車主於網上發帖，投訴指於永高保險代理，交了一年保費，惟致電保險公司時，始發覺買了短期保險，又指已退錢予代理，追問何時會退錢。其後獲永高回覆稱，目前已申請破產，惟未有清楚交代公司狀況。

根據永高保險代理網站，公司會提供汽車保險，代辦續行車證、車輛轉名等服務，而持牌保險中介人登記冊中，亦顯示其屬於保險代理機構，目前牌照仍然有效。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄建議，如中介代理倒閉，客人應盡快聯絡保險公司協調。（資料圖片）

羅少雄促投保人盡快聯絡保險公司

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄建議，如中介代理倒閉，投保人應盡快聯絡保險公司協調，並出示當時的收據，受保人常理應不受影響，保險公司須承擔責任，「係個代理有問題，唔係你有問題」，惟實際情況仍需按個案而定。他說，過去少見類似的倒閉情況，尤其車輛保險生意在疫情下，較少受到影響，惟提醒消費者在選購保險代理服務時，不要「貪平」，選擇歷史較悠久、較有規模的公司亦有保障。

保監局回覆稱，不會評論個別包括保險代理機構的情況，由於保險代理機構是獲保險公司委任的代理人，並以代理人身份為保險公司提供的保單作推廣、提供意見及作出安排，如 投保人已繳付保費予保險代理機構，並持有相關付款證明，或就現有保單繳付保費的安排事宜，可直接聯絡保險公司查詢有關保單的情況。

警方收17人報案列作「詐騙」案

警方回覆指，大埔警署於5月12至17日接獲共17名市民報案，指委託一保險代理公司投保後，該公司失去聯絡，涉案金額約8.4萬元。案件現列作「詐騙」，交由大埔警區刑事調查隊第十一隊跟進，暫未有人被捕。