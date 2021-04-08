的士保費飆升業界斥百上加斤　保險業反指索償額高　包攬訴訟普遍

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-08 12:58

的士保費漸升，業界怨聲載道斥百上加斤；保險公司則歸咎的士索償額高、包攬訴訟浮現，的士車保業務蝕足11年。兩個業界及立法會議員均建議，建立的士司機資料庫，審閱每名司機的駕駛表現，意外頻生的車隊需要繳交更貴保費，甚至車主不再向相關司機租出的士載客。

的士保費增加問題長期困擾業界，工聯會汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠，在香港電台節目《千禧年代》形容，保費增加令業界百上加斤，「起碼比以前貴咗兩、三倍，兩萬幾（一年），車主呢方面承擔大咗，『羊毛出自羊身上』，保費增加就向司機加租」。

香港保險業聯會行政總監劉佩玲在同一節目解釋，的士保費增加，源於賠償額上升。她指出，近年相關賠償額已飆升62%，在2019年的賠償額已達4.12億，提到的士業保險產品推出16年，就有11年是蝕錢，現時只有少於10間公司，願意提供相關產品。

杜燊棠表示，的士保費增加令業界百上加斤。（資料圖片／張浩維攝）

保險業︰意外率高就要調升保費

劉佩玲表示，全港有18,000架的士，每年卻有4,000多至5,000宗涉及的士交通意外，「車隊管理、維修、駕駛表現都影響意外率，意外率高就要調升保費」，反而紅、綠小巴則已改善行內的駕駛表現，包括安裝車速監測儀，近年保費因而有下降。她指出，的士業內懷疑包攬訴訟的情況普遍，「本身都犯法，會剝削司機、傷者福利，對所有單位都無好處，保險公司又比多咗錢」。

易志明︰保險業可參考車隊索償額多寡釐定保費

立法會交通運輸業保險事宜聯合小組委員會主席易志明稱，的士保費自2019年起大幅飆升，當年第一季加30%、第三季加60%、2020年第三及第四季亦各加至少10%。他同意業內包攬訴訟問題嚴重，但全球都面對同樣情況，暫時傾向設立司機資料庫，區分經常發生意外的司機，車主不再向涉事司機租車，做好源頭堵截。

易志明又認為，保險公司可按車隊為單位，參考車隊索償額多寡釐定保費，「粗略地一刀切（加保費）對司機都唔公道」。他續說，政府應探討容許司機自行買保險，而非硬性規定只由車主買，「如果有產品做到，業界有需要，政府要推動（Faciliate），點解要主觀覺得唔做？」