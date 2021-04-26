新加坡旅遊氣泡｜出發前10件事：打兩針、旅遊保險要包新冠肺炎

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-26 22:54

政府今日（26日）宣布，香港與新加坡的「航空旅遊氣泡」將於5月26日啟航，旅客可豁免檢疫往返兩地，不過疫情下出遊仍需採取多項防疫措施，包括出發前及到埗後均需檢測，香港居民要預先接種兩劑疫苗等。下文詳列出發前要做的10件事、出發當日及到埗後的注意事項。

出發前：

1. 出發前14日內未有到過香港或新加坡以外的地方（這14天不包括旅客因早前的外遊 而須在香港或新加坡當地進行強制檢疫／居家通知的隔離期）。 2. 打疫苗：香港居民須在完成接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗至少14天。

四類人士可豁免打針，包括16 歲以下、因健康理由而不適合接種、離港前於香港逗留少於90天，以及以並非由香港簽發的旅行證件離港人士。

3. 申請Air Travel Pass：非新加坡公民，並同時為非永久居民或非長期准證持有者，需在出發前7至30日在Safe Travel網站（safetravel.ica.gov.sg）申請Air Travel Pass（航空通行證）。（註：部分人另需申請簽證，需在Air Travel Pass獲批後提交申請）

4. 機票：預訂專屬航班機票。 5. 住宿：預訂有獨廁所的住宿，或確保下榻地方有獨立廁所。 6. 旅遊保險：購買有新冠肺炎相關保障的旅遊保險，保額至少3萬新加坡元。 7. 出發前檢測：出發前72小時內接受兩地互認的PCR核酸檢測，6歲或以下兒童除外。

8. 填寫SG Arrival Card：任何人士，均須於抵達新加坡前的3日內，填寫及提交SG Arrival Card（新加坡電子入境卡），申報健康情況、旅遊紀錄、到埗後住宿地址等。

9. 預約到埗檢測：抵達新加坡後的PCR核酸檢測（收費約160新加坡元，約港幣1,000元），抵達新加坡後於機場接受檢測。 10. 下載TraceTogether（合力追蹤）應用程式並填妥個人資料。

新加坡當局另要求旅客確保自己沒有新冠肺炎病徵、出發21天前曾確診或被懷疑感染新冠肺炎、出發前14天內沒有與確診者有緊密接觸。

香港與新加坡的「航空旅遊氣泡」將於5月26日啟航，香港居民更要預先接種兩劑疫苗。（歐嘉樂攝/資料圖片）

出發當日：

確保帶備以下文件：獲批的Air Travel Pass、有效簽證（如需要）、接種證明或豁免接種證明、檢測結果，另需帶備一部裝有TraceTogether的手提電話。

香港與新加坡的「航空旅遊氣泡」將於5月26日啟航，旅客出發前及到埗後均需檢測。（歐嘉樂攝/資料圖片）

抵埗：