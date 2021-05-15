死線到！WhatsApp更新私隱條款　區議員曾收長者求助轉會怕被離群

撰文： 曾藹豪 鄧家琪 最後更新日期： 2021-05-15 08:00

通訊應用程式 WhatsApp 周六(15日)起正式實施新私隱條款，要求用戶更新。若用戶不肯接受新私隱條款，雖然仍然可以使用程式，但未來數周WhatsApp可能會逐步限制用戶的功能，包括無法存取對話列表、不能主動發放和接收信息，最後連電話都不能打。不少人早前為拒絕新條款，已選擇「社交移民」，轉用Signal和Telegram等通訊軟件，但亦有一眾較年長的用戶落入數碼鴻溝，未知道社交移民「大量發生中」。有區議員指，不少長者曾求助要「轉會」，都是因為朋輩轉用而轉用，避免離群。

WhatsApp最新實施新條款的「死線」延遲至本月15日，又改稱不更新並不會被刪除帳戶，惟有機會逐步限制不接受條款的用戶，將逐漸不能使用的WhatsApp功能。

杜小姐表示，家中長輩只有母親在用WhatsApp，認為老人家要轉用其他通訊軟件仍比較困難。（洪業銘攝）

同時使用WhatsApp和Signal的杜小姐表示，因為私隱條款的關係，已經轉用Signal一段時間，但有群組需要用到WhatsApp，因此沒有完全放棄WhatsApp。她又表示家中長輩只有母親在用WhatsApp，認為老人家要轉用其他通訊軟件仍比較困難，「因為她的朋友都用WhatsApp，如果她要轉Signal，首先要她的朋友都轉」。她又指若有機會，都會幫母親轉用Signal，只是「一時三刻做不到，要慢慢來」。

市民羅先生就表示，若WhatsApp堅持要維持新私隱條款，他會選擇轉用其他通訊軟件。他指家中的老人家不會用智能手機，因此亦不會使用WhatsApp等軟件，所以並不擔心會因此失去聯絡：「最多就用最原始的打電話。」

羅先生就表示，若WhatsApp堅持要維持新私隱條款，他會選擇轉用其他通訊軟件。（洪業銘攝）

第二波「社交移民潮」迫近，沙田區議員冼卓嵐指出，不時會收到市民求助，而近幾星期內亦有大約三至四位街坊聯絡他，主要是查詢新通訊軟件的功能，例如輸入個人身份識別碼(PIN碼)等，當中亦有60歲以上的老人家前來求助。他表示有不少人在第一波已經轉用Signal，更有子女帶同父母來到辦事處查詢，「子女會說『我會轉用Signal，你要找我就在那邊』這樣的話就會有個誘因，令父母要去學懂新通訊軟件」。

冼卓嵐指出，約六成街坊因怕離群和聯絡不到親朋好友，因此選擇轉用其他通訊軟件。（資料圖片）

冼卓嵐又指出，約六成街坊因為怕離群和聯絡不到親朋好友，因此選擇轉用其他通訊軟件，餘下四成則是不滿意WhatsApp的新私隱條款而選擇「移民」。目前冼卓嵐的區議員辦事處會同時使用WhatsApp和Signal兩種通訊軟件來發放資訊，原本其在WhatsApp的數個群組，合共有約1000名街坊，而Signal群組亦已有700名成員加入，「WhatsApp條款生效後，有什麼都可以找我們幫忙」。

WhatsApp一月時曾提出更新私隱條款，強制用戶將個人通訊資料，與母公司Facebook共享，Facebook將可獲得用戶的手機號碼、最常發訊息的用戶名單、使用App的時間、傳送訊息給好友的頻率等等，2月8日將會是「死線」，如不接受更新將刪除帳戶。消息一出隨即引起大量用戶不滿，坊間更有形容是變相「迫用戶出賣資料給Facebook」，社交移民潮爆發，首三周內，Signal全球用戶增加750萬個，Telegram用戶更增加2500萬個，終令WhatsApp延遲期限。