疫苗氣泡｜打齊兩針掃餐廳APP　未符一個條件仍會顯示只打一針

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-29 20:43

政府的「疫苗氣泡」計劃今（29日）生效，已打一針的市民可以進入酒吧、卡拉ok、麻雀館等處所，食肆亦可按員工和食客接種疫苗的程度，放寬堂食限制。《香港01》實測可供不同處所下載使用的「驗證二維碼掃瞄器」手機APP，若接種了兩劑疫苗，原來有一個條件未符合，仍會只得「單剔」，即未「完成接種疫苗」，只顯示接種了一劑，亦即市民無法參加在「D類食肆」舉辦的百人宴會。 另外，食衞局早前表示，借用他人針卡以進入相關處所，可被罰款5,000元。至於把針卡借予他人使用會否同墮法網，《香港01》已就此向食環署及食衞局查詢，正待回覆。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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政府以「疫苗氣泡」為基礎，今日開始放寬部分防疫限制，餐飲處所可按不同情況，劃分A至D類，後者營業時間及每枱入座人數限制最少。「D類食肆」可以舉辦上限100人的宴會，但大前提是食客和員工均須完成疫苗接種，亦即打齊兩針並相隔14日。食環署今日上載針卡掃瞄應用程式的android安裝檔供食肆下載，讓食肆負責人查閱食客的打針紀錄。

《香港01》實測該應用程式，掃瞄第二針的針卡二維碼，並非顯示已完成接種的「藍色」，而是僅打了一針的「橙色」，發現原來相關針卡持有人上周六（24日）才打第二針，即仍未過14日讓疫苗發揮功效，亦即等同「未完成接種」。

▼應用程序使用步驟▼

食物及衛生局早前表示，顧客有責任向食肆負責人提供正確資料，強烈呼籲不要以身犯險、借用他人針卡，強調食環署巡查時發現提供不實資料，可被定額罰款5,000元。至於把針卡借予他人使用會否同墮法網，《香港01》已就此向食環署及食衞局查詢，正待回覆。