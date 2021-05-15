美孚九華徑無牌燒烤場再有一人被捕　食環署今年在區內共提控23次

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-15 15:53

食物環境衞生署昨晚（14日）再次聯同警方突擊行動、打擊美孚九華徑的無牌燒烤場，署方在行動中拘捕一人，並檢取相關工具及共38公斤燒烤食品。食環署近月多番打擊九華徑燒烤場，1月至今已向該區無牌食物業的燒烤場負責人提出23宗檢控，包括13宗拘控。

食物環境衞生署與警方，在葵青區九華徑採取聯合突擊行動，打擊無牌經營燒烤場。（資料圖片／圖示非肇事地點）

食環署與警方再次聯合行動，在美孚九華徑打擊涉及無牌經營食物業的燒烤場，食環署在行動中拘捕一人，就涉嫌在一個燒烤場內經營無牌食肆展開檢控程序，並檢取相關工具及共38公斤燒烤食品。

食環署近月多番打擊九華徑的燒烤場，對上一次是在3月26日與警方採取聯合行動，兩人在兩個燒烤場內經營無牌食肆被捕，其中一人同時違反禁止多於4人一枱的限聚令。違反兩罪的被告周三（12日）在龍城裁判法院被裁定罪成，分別就經營無牌食肆和違反限聚令被判罰3萬元和監禁4周，以及罰款1萬元及監禁4周。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

+ 10 + 10 + 10

食環署強調，會繼續採取嚴厲執法行動，打擊無牌食物業處所，署方亦會在全港各區餐飲處所加強巡查，並按需要與警方採取聯合行動，確保餐飲業務負責人及市民嚴格遵從防疫規例，亦會對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。

根據《食物業規例》，無牌經營食物業最高可被判罰款5萬元及監禁6個月；若餐飲業務負責人違反防疫規例，最高亦可被罰款5萬元及監禁6個月。