食環署聯合警方　打擊美孚九華徑無牌燒烤場　32顧客違限聚令罰款

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-27 15:14

食物環境衞生署昨晚（26日）與警方，在葵青區九華徑採取聯合突擊行動，打擊無牌經營燒烤場，行動中拘捕二人，涉嫌在兩個燒烤場內經營無牌食肆，檢取相關工具及共83公斤燒烤食品。另外，一名燒烤場負責人被控餐飲處所內有多於4人同坐一桌，32名顧客違反限聚令被發告票。

食物環境衞生署與警方，在葵青區九華徑採取聯合突擊行動，打擊無牌經營燒烤場。（資料圖片／圖示非肇事地點）

拘2人涉無牌經營BBQ場 檢83公斤食品

食環署表示，行動中拘捕2人，涉嫌在兩個燒烤場內，經營無牌食肆，署方展開檢控程序，並檢取相關工具及共83公斤燒烤食品。由今年1月至今，食環署人員向九華徑無牌經營燒烤場負責人，共提出11宗檢控，包括6宗拘控。

違限聚令控一負責人、32名顧客被罰款

另外，就規例第599F章，餐飲處所內不得有多於四人同坐一桌，食環署向一名燒烤場負責人展開檢控程序。警方亦根據規例第599G章，向32名燒烤場顧客發出罰款通知書，指他們違反限聚令。

食環署︰會繼續嚴厲執法

食環署發言人表示，會繼續採取嚴厲執法行動，打擊無牌食物業處所。根據《食物業規例》（第132X章），任何人無牌經營食物業即屬違法；一經定罪，最高可被判罰款50,000元及監禁六個月。此外，若餐飲業務負責人違反《規例》，一經定罪，最高亦可被罰款50,000元及監禁六個月。

發言人強調，食環署會繼續在全港各區餐飲處所加強巡查，並按需要與警方採取聯合行動，確保餐飲業務負責人及市民嚴格遵從相關規例，亦會對違例者採取執法行動，以減低食肆傳播疫情風險。

▼社交距離措施延長▼