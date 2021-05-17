消費券｜支付工具鬥搶客　AlipayHK搭車慳12元　八達通增值送50元

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-17 15:16

隨著電子消費券派發的時間迫近，政府當局亦逐漸公布最新消息，財政司長陳茂波上周再度重申，有信心於暑期內發放消費券。然而時日無多，4間電子支付營辦商亦相繼使出渾身解數，於Facebook專頁推廣最新優惠，與不同店舖合作以積極搶客。 例如，八達通主要以信用卡綁定iPhone增值為主打，送出30元至200元不等獎賞；AlipayHK除了既有的印花換獎賞外，趁近月登陸港鐵主攻易乘碼優惠；WeChat Pay HK更送出惠康30元電子現金券；Tap & Go亦不甘示弱，滿足特定條件到大家樂消費滿35元即減8元。相信各種優惠已讓人眼花撩亂，下文將逐一介紹它們的最新優惠。

八達通︰Visa首次增值200元再送50元增值額

八達通於上周五（14日）推出最新優惠，新用戶將八達通加入iPhone或Apple Watch，以Visa首次增值200元或以上，登記獎賞後能享有50元八達通增值額；而透過DBS信用卡首次增值滿500元或以上，則獲30元折扣；至於以虛擬銀行的ZA Card增值，亦有機會取得200元獎賞。

此外，八達通為了迎接電子消費券「嘟得更爽」，用戶於7月31日或之前，以手機八達通申請自動增值，金額達500元或1,000元，則可享150元優惠，並能同時賺取信用卡積分。

AlipayHK︰易乘碼8元試用券、推薦新用戶再送4元

AlipayHK挾著易乘碼登陸港鐵、九巴及富裕渡輪的氣勢，於5月推出「日日搭車，日日有獎」活動，向用戶提供8元試用券。而每推薦1名易乘碼新用戶可獲4元優惠券，此外，每日以易乘碼搭車，亦獲取1個印花，最多可積累6個。

WeChat Pay HK︰掃惠康二維碼送30元電子現金券

WeChat Pay HK的攻勢更為猛烈，除了「街市碼上餸」優惠延長至6月30日外，並與惠康旗下超市，於上周五（14日）推出最新優惠。用戶於店內掃二維碼，可換領30元專屬電子現金券；而新用戶掃瞄後，可再獲20元迎新優惠。倘若連同「每週狂賞印」，新用戶最多可獲70元。

Tap & Go︰到大家樂掃銀聯二維碼滿35元減8元

而Tap & Go一直秉持支持本地小店，並合作推出優惠，例如現時到The lifestyle of … by Esp. AGAPE購買指定貨品享折扣優惠。不過，相信最吸引市民的是大家樂優惠，以Tap & Go銀聯卡綁定雲閃付App，在任何分店以銀聯二維碼消費滿35元，可獲8元優惠，每日限用一次。