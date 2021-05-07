消費券｜4電子支付商手續費全免　同一跑道下邊間最啱商戶使用？

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-07 07:30

本港新冠肺炎疫情已肆虐逾一年，政府為刺激本地經濟，將於今年暑假向合資格市民派發電子消費券。自由黨昨日 （6日）聯合早前獲選的4間電子支付營辦商，即AlipayHK、八達通、Tap & Go 及WeChat Pay HK，向商界舉行電子消費券講解會，提及到在手續費及安裝費用豁免的情況下，各自平台的獨特之處，以吸引商界客戶選用，究竟哪一款最適合商戶使用呢？

自由黨昨日 （6日）聯合早前獲選的4間電子支付營辦商，向商界舉行電子消費券講解會。（歐陽德浩攝）

商戶與顧客完成交易後 八達通轉帳至銀行的速度最快

八達通營業及市務部總經理譚堅在講解會中，特別提到兩個與別不同的功能。首先，使用商用版八達通的商戶，與顧客完成交易後，因背後運用轉數快的渠道，可即時轉帳至登記的銀行戶口，為4間電子支付營辦商中處理速度最快。商戶亦可選擇定時轉帳，或設定達到指定交易金額後轉帳。

店主可授權員工的手機接受八達通卡付款

此外，八達通除了提供藍芽收款機外，商用版App亦接受八達通卡收款，適合餐飲業的服務員及外賣員使用。例如，外賣員於手機輸入交易金額後，顧客可將八達通卡放到該手機背面「嘟卡」。而店主可同時透過App授權旗下多名職員，為他們的手機添加收款功能，而款項只會轉入店主的帳戶，亦可隨時查閱交易金額及記錄。

八達通優惠。（電子消費券講解會網上直播截圖）

Tap & Go收款機支援16種支付方式

香港電訊商業客戶業務處理產品市務處副總裁鍾潔欣，則強調其收款機的覆蓋範圍廣闊，以及為網店提供特別支援。她介紹指，Tap & Go的收款機除了接受其電子錢包外，亦接受Mastercard、銀聯、轉數快的二維碼，合共支援16種支付方式，更包括電子消費券獲選的4間營辦商。「香港電訊可以一機支援晒咁多種，包括政府指定呢4款消費券嘅營辦商，變咗中小企唔使開齊晒咁多種。」

為網店提供服務支援 包括Google地圖及搜尋引擎

鍾亦指，Tap & Go主要針對年輕消費者，因此逾270萬個用戶中，佔75%為15至45歲，網上交易亦佔75%。由於本地網店亦屬電子消費券的使用範圍，將提供二維碼包括轉數快等，豁免10萬元消費金額的交易費。香港電訊亦會提供服務支援，如Google的搜尋引擎及地圖推廣、黃頁、網上餐飲平台等。

不過，有商界人士問到收款機故障時該如何處理？由於八達通可接受手機付款、AlipayHK及WeChat Pay Hong Kong則使用二維碼收款，因此僅得Tap & Go需聯絡客戶服務部門處理。

WeChat Pay HK推「街市碼上餸」

WeChat Pay HK商務合作助理總監高珊琳表示，WeChat全球擁有12億登記用戶，本港亦有逾388萬登記用戶，因此優勢在於可善用社交平台及其市場營銷，幫助商戶推廣生意，包括一直以來的印花、抽獎活動等。

例如WeChat Pay HK將推出多個用戶活動，針對街市客群推出優惠，包括「街市碼上餸」活動，如買滿40元可減20元、3個印花可換10元電子現金券、以及贈送手推車等禮品。 而WeChat Pay HK新用戶更可領取20元的元電子現金券。

指定行業的商戶可獲獎金500元

至於商戶方面，現有新增用戶由5月20日至12月31日，收錢碼可免收手續費。而指定行業的商戶，60天內完成10單不少於20元的收款，可獲得獎金500元。

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AlipayHK准許小販或助手牌照申請商戶碼

支付寶香港（AlipayHK）業務總監李鎮宇則認為，其特色為業務的多元化，例如現時已覆蓋至零售及交通。AlipayHK亦設有二維碼、POS機兩種收款方式，若商戶欲拓展線上市場，亦可提供簡易的付款鏈結。此外，相比另外3間支付營辦商需商業登記的申請條件，由於小販未必持有商業登記，AlipayHK亦接受商販或助手證明申請。