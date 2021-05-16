台灣單日暴增207宗確診　留台港生憂倘封城　未能如期畢業返港

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-05-16 17:23

台灣疫情大爆發，今日新增確診207宗，台北市、新北市昨日起提升至三級警戒，其餘縣市維持二級或自行升至「準三級」。根據台灣教育部數據，目前有逾7,800多名港生在台灣留學，有身處台南的港生向《香港01》表示，過往台灣疫情穩定，民眾外出毋須戴口罩，過去一年多如常回校上課，但今次疫情急劇惡化，台南所有學校隨即宣布轉為網上授課，其就讀大學亦首次轉為網課，暫時維持兩周。他指，最擔心一旦升為第四級警戒，台灣需要「封城」，不能夠如期下月畢業後返港。

▼台灣疫情惡化出現搶購潮及關閉場所▼

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市面氣氛緊張 台南防疫物資仍充足

台灣疫情持續升溫，今日新增206宗本地確診個案，1宗外地輸入。行政院昨日宣布，台北、新北提升至三級防疫警戒，市民外出須戴口罩，實行室內5人「限聚令」，並關閉休閒娛樂以及教育學習場所，其餘縣市則維持二級或自行升至「準三級」。

台南市目前進入「準三級防疫狀態」，長榮大學四年級港生李振權向《香港01》表示，市面氣氛較為緊張，「個個都去買嘢。」但他指口罩、消毒搓手液等防疫物資仍然充足，「噚日有同學去百貨公司，都仲買到口罩。」他指，自己備有適量防疫用品，暫毋須四處撲物資，近日已減少社交活動，除出外用膳，其餘時間均留家防疫。

長榮大學四年級港生李振權向《香港01》表示，市面氣氛較為緊張，「嗰個都去買嘢」，但口罩、消毒搓手液等防疫物資仍然充足。（資料圖片）

台南所有學校轉網上授課 下月大學期末試安排存變數

過去台灣疫情一直穩定，他表示，有約半年時間民眾外出毋須戴口罩，學生如常回校上課，但今次疫情急劇惡化，當地政府昨日宣布台南所有學校轉為網上教學，其大學首次改以線上授課，暫時維持兩周。

他指，新教學模式需時適應，而下月將是期末考試，暫未知道校方會如何安排。即將畢業的他，原計劃試後於六月回港發展，惟台灣疫情反彈，擔心一旦提升為第四級警戒，即實施「封城」，屆時機場會關閉，將不能夠如期返港。

台灣疫情指揮官陳時中昨日表示，「封城」屬於第四級警戒的人流管制，連續7天、每天平均新增100例以上才會提升至此級數。