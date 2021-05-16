台灣疫情｜超市大爆搶購潮　唯獨一款泡麵無人碰　今次不是辛辣麵

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-16 15:30

近期台灣疫情嚴重，各大超市出現物資搶購潮。一名民眾到超市購物，看到泡麵的貨架如蝗蟲掃過一般，唯獨剩下一款「綠色包裝」的口味，仔細一看立刻懂原因，「馬上買回家壓壓驚」。而實際口味曝光，也立刻引起網路熱議。

這位民眾在「爆怨2公社」說明，他到超市買豆腐時，剛好經過泡麵區的貨架，發現幾乎被掃空了，唯獨擺在特價區的「綠色包裝」無人問津……

網民一看口味秒懂 點擊看看是哪款泡麵👇👇👇

民眾相當好奇，低頭仔細看包裝，發現上面寫著「香菜口味」，才知道沒人買的原因：「馬上買回家壓壓驚。香菜明明很好吃，不要討厭香菜呀。」

眾多網友看完口味以後，忍不住在下方留言，「香菜我無法」、「沒人搶」、「我吃素。但是香菜麵……好吧！我餓肚子好了」、「這什麼神仙東西！我竟然沒看過」、「這個真的還不錯吃，但我家這很少進貨」。

事實上，因為香菜富含化合物，其中有超過80％屬於「醛類」，而在肥皂、臭蟲釋放的氣味中，也含有類似成分，有些人聞到香菜的味道，會覺得氣味如同臭蟲、肥皂與泥土一般難聞。後續有研究發現，之所以聞到香菜時，會覺得聞到肥皂、臭蟲、泥土的氣味，是與第11號染色體的「OR6A2嗅覺受器基因」有關。

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