台灣疫情｜網瘋傳向世界喊話：兩週解除三級警戒　台灣只示範一次

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-16 13:53

台灣新冠肺炎本土疫情大爆發，台北市和新北市（合稱「雙北」）升級三級警戒，許多縣市也紛紛跟進準三級警戒，原本人潮眾多的台北市鬧區和捷運站也宛如成為空城。 對此，有台灣網民就喊出「21字防疫金句」，瞬間在社交網站瘋傳，各界名人也陸續轉發，引發熱議。

各界名人紛紛轉發此口號。（Facebook：江坤俊、浩角翔起）

台灣疫情升溫之際，一名網民近日在Twitter發文寫道「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩週內解除三級」，短短21字的口號貼文一曝光，就立即被廣大網民瘋狂轉發，在Facebook有破萬人次分享，連名醫江坤俊、藝人浩角翔起、網紅阿滴等各界名人都陸續分享轉發，讓這句「防疫金句」在一夕間成為網絡上熱議的話題。

網紅阿滴也轉發帖文。（Facebook@都瑞瑞）

而雙北民眾面對疫情失守都嚴陣以待，有網民就發現平時充滿擁擠人潮的鬧區，如今人車數量銳減，連周末尖峰時段的捷運站都出現空無一人的景象，一名女網友就在Facebook社團「路上觀察學院」發文驚呼「是我眼花嗎？」，指來台北10年第一次看到板南線空蕩蕩，轉過頭只有自己隻身一人下車，難免感到有些害怕。

不僅如此，在台北各大觀光夜市和商圈也是人潮稀疏，包括饒河街夜市、士林夜市、信義區、西門町等地，大批網民路過相關地點都忍不住拍下這罕見冷清的一幕，原本身為鬧區的地區如今卻宛如變成一座空城，部分店家更乾脆暫停營業，就怕疫情再度擴散。

各式各樣的「空城照」曝光後，許多網民都留言「你看到一堆人才要害怕好嗎」、「大家都在大賣場吧」、「意味着絕大多數的雙北市公民素養頗高，配合政府防疫政策，期盼能一同度過難關」、「明明很普通的畫面，我卻覺得鼻頭酸酸的感動」、「周六板南線要能這麼空也真的很不容易」、「根本自主封城了」。

（綜合報道）