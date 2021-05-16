新冠疫苗｜第二代疫苗要有第一代「打底」　藥劑師：市民忌等新款

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-16 17:29

本港新冠疫苗接種計劃推行至今（16日）已80日，接種人口近一成八，不少市民仍然抱觀望態度，有人更表明想等候第二代疫苗面世。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，第二代疫苗主要是預防變種病毒的「加強劑」，市民沒有注射第一代疫苗「打底」，只打第二代疫苗效果會大打折扣，切忌「唔好好似買流動電話咁，要等新型號先用，疫苗唔係咁架。」

有專家曾經提出，本港今年7月接種疫苗的人口應達七成。政府亦使盡渾身解數，推出多項以疫苗為基礎的放寬措施「谷針」，不過社會反應不算明顯，不少市民仍然持觀望態度。崔俊明表示，當社會有變種病毒會非常危險，第二代疫苗的主要用途亦希望協助對付變種病毒，當市民只打第二代疫苗而無頭兩針「打底」，抗體水平會較低，在體內維持的時間亦可能只有3至4個月，原因是無第一代疫苗的「記憶」。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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崔俊明：政府買第二代疫苗應買多於一種

他舉例部分持觀望態度的市民可能認為，「好似買流動電話咁，就嚟出喎，不如我等新型號先用。疫苗唔係咁架，你要打第一代疫苗，第三針（第二代）先有效。」製造核酸疫苗的藥廠已著手研發第二代疫苗，崔俊明表示復必泰及莫德納疫苗，毋須依靠滅活病毒或其他複雜技術，只要改變當中基因排序便可以，相信是最快面世的第二代疫苗。

他促請政府採購時要分散風險，「全世界等緊第二代，買嗰時唔好淨係買一種，如果大家都搶，一種疫苗出事......好似早期復必泰包裝出事就停晒，應該分擔風險，至少買兩種第二代疫苗。」

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

毋須過分憂慮血栓

阿斯利康疫苗早前傳出增加血栓及血小板減少症風險，歐洲藥物監管局亦表示該疫苗跟相關副作用有關，港府本身跟該藥廠簽署協議採購，早前已表明今年都不會再買。崔俊明表示，世界衞生組織有列明副作用常見程度的分類，只要出現比例低於0.01%就屬非常罕見，截至4月12日英國的報告稱跟該疫苗有關的⾎栓及⾎⼩板減少綜合症，為50萬人有1宗，歐洲數據為50萬人有2.5宗，比例都是非常罕見；澳洲的疫苗監察報告都有提及，接種復必泰疫苗每50萬人都有兩宗相關個案，不過未證實跟疫苗的關係。

崔俊明提醒市民，醫學界不少藥物都已經證明跟⾎栓及⾎⼩板減少綜合症有關，包括治療乳癌的他莫昔芬（Tamoxifen）荷爾蒙避孕藥左炔諾孕酮、炔雌醇等，風險分別為常見及罕見，比率大過打針，「當市民好驚打疫苗有血栓，但係反而唔記得咗服食避孕藥女士，出現血栓比率仲高過疫苗」，特別是長者及長期病患者，感染新冠肺炎後的危殆及嚴重風險更加大，若擔心疫苗副作用而無打針是弊多於利。