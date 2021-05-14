新冠疫苗｜1個月現9宗打針後流產　食衞局：沒證據顯示接種增風險

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-15 00:44

相繼有孕婦接種新冠疫苗後流產，引起社會各界關注。食衞局今晚（14日）回應查詢稱，在4月12日至5月9日期間，有接種疫苗紀錄後流產的個案為9宗，同期而未有接種疫苗紀錄的流產個案為396宗。局方指打針後流產的比率較未接種人士更低，強調未有證據顯示接種疫苗增加流產風險。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

+ 10 + 10 + 10

根據醫院管理局資料，在4月12日至5月9日期間，未有接種疫苗紀錄的流產個案為396宗，比率為每10萬人有24.7宗；而有接種疫苗紀錄後流產的個案則為9宗，比率為每10萬人有2.8宗。食衞局指，暫時沒有臨床證據顯示流產個案由疫苗引起。

食衞局續稱，本港整體流產個案的比率與過去3年同期數字相若。根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗會增加接種者的流產風險。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

林芊妤4月初流產 3月底打疫苗

藝人林芊妤（Coffee）4月初在社交媒體專頁表示，她在3月23日接種了第一劑復必泰疫苗，後來她在4月初透露流產，引來一眾網民懷疑流產與新冠疫苗有關。中大醫學院婦產科學系教授譚永雄當時回應查詢時指出，導致流產的因素眾多，暫未有數據證明新冠疫苗可導致流產。四至五周大的初期胎兒當中，約有兩成會自然流產，通常原因不明，甚至有孕婦從不知自己曾懷孕。