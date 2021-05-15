政府續為建造業及本地遊員工提供免費檢測　惟須證明不能接種疫苗

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-15 17:31

政府要求食肆及其他如卡拉OK等表列處所員工須每7天定期檢測，而建造業等亦有呼籲業界工友定期檢測。食物及衞生局宣布，政府會繼為特定群組無接種疫苗人士，提供免費病毒檢測服務，服務將開放至6月底，並須先於網上預約。 建造業工人及本地遊旅行團的工作人員，於5月24日起，須證明不適合或未完成接種疫苗，才可免費檢測。

社區檢測中心早前大排長龍。（資料圖片）

建造業界早前自發要求地盤工人須持有14天內檢測陰性結果，才可以進入地盤，而社區檢測中心為建造業工人的免費病毒檢測服務，於上月完結後未有再續。有工會曾稱，工友要自費檢測。政府今日宣布，會繼續為未完成或不適合接種疫苗的建造業工地人員，每14天預約一次免費檢測，公眾及私人泳池/泳灘工作人員、特定酒店職工等，亦可同樣免費進行病毒檢測。

惟由5月24日起，建造業工地人員及本地遊旅行團工作人員，要出現不適宜接種新冠疫苗的醫療證明書，又或要提供已接種第一劑新冠疫苗紀錄才可獲免費檢測。

食肆如要開放每枱6人（即C類）員工，需要完成接種第一劑疫苗，或每7日進行病毒檢測，酒吧、卡拉OK等表列處所員工亦有同樣要求。政府亦繼續為上述行業員工，以及檢酒店職工每7日可預約一次免費檢測服務。

食衞局發言人指，社區檢測中心是次提的免費檢測服將開放至6月底，亦必須透過網上系統預約，才能免費檢測。

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