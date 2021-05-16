民主黨批本港性別平權落後　促設性別友善廁所、訂性傾向歧視條例

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-16 17:40

明日（17日）是「國際不再恐同日」，民主黨批評政府多年來在性別平權的工作毫無寸進，即使2017年就設立性別承認制度進行公眾諮詢，但至今未有任何結果，當中亦不包括研究同性婚姻、民事伴侶關係及對性小眾的歧視行為，故促請政府就訂立性傾向歧視條例、性別承認法和修改婚姻法例一併進行公眾諮詢。

民主黨性別平權委員會促請政府就訂立性傾向歧視條例、性別承認法和修改婚姻法例一併進行公眾諮詢。（民主黨提供）

民主黨性別平權委員會主席鄒穎恒指出，本港性小眾在日常生活及現行制度下受到歧視，但認為港府過去多年在性別平權上的工作毫無寸進，令人感到政府是「講咗當做咗」，故要求政府盡快糾正錯誤，認真處理問題。委員會副主席莫建成表示，推動性別平權必須採取由上而下模式，即「政府牽頭發展、民間協助推動」，政府未來要確保有足夠資源用於性別平權工作。

而委員會委員葉梓傑認為，香港社會存在性傾向歧視，是源於誤解和欠缺相關的公眾教育，要消弭性小眾在生活和制度上的不便，政府和市民需要以包容和大愛的方式處理問題。

鄒穎恒指出，本港性小眾在日常生活及現行制度下受到歧視，但認為港府過去多年在性別平權上的工作毫無寸進，令人感到政府是「講咗當做咗」。（民主黨提供）

委員會就本港性別平權工作向政府提出四項倡議，包括在公共設施設立更多性別友善廁所；制訂大規模的公眾教育計劃；就訂立性傾向歧視條例、訂立性別承認法及修改婚姻法例一併進行公眾諮詢；以及在完成訂立新法例和修改現行法例前，為要同性伴侶的締結提供法理權益，例如讓同性伴侶以照顧者身份決定配偶的醫療決定、以配偶結合身份共同申請社會福利等。