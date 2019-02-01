【跨性別覆核案】求修改變性標準覆核敗訴　申請人稱信最終會勝利

三名跨性別人士早前入稟申請司法覆核，指入境處以他們未完成整套變性手術為由，拒把他們身份證上的性別由女變男，是違反《人權法》和有性別歧視之嫌。案件去年在高院聆訊後，高等法院法官今(1日)頒下判詞，裁定敗訴。法官在判詞指，改變性別並非只是個人的私人權利，亦涉及公眾利益，故為入境處在決定時，必須衡量個人及公眾利益，但同意必須立法去製定性別定義的讓署方決策時有理可依。申請人已表明會上訴，並稱有信心最終會勝訴。

申請人之一的Henry Tse得悉裁決後在法庭外高舉橫額。（李慧娜攝）

申請人：我地做緊政府應該做的事

申請人Henry Tse得悉裁決後在庭外稱將會上訴，並指會堅決爭取，直至法院認可其權利。他對裁決感到有點失望，但指這亦可預料，因之前的W案也要上訴至終審法院。他又稱：「有信心我哋會得到最終嘅勝利。」申請人又指，終審法院於W案時已建議政府立法，此案因政府未有好好立法而衍生出來，認為：「我哋做緊政府本身應該做嘅嘢。」

平權組織粉紅同盟發表聲明，表示對敗訴感到失望，又指現時有關誇性別人士的政策不合時和不人道，要求政府修改。

三申請人已放棄女兒身多年

申請人為Henry Tse和另外兩名跨性別人士，他們出生時均是女兒身，但已接受胸部切除手術和荷爾蒙治療。他們已認定自己是男性，並以男性身份生活多年，其中Tse在英國居留時，亦獲英國承認其男性身份。

未作器官重置手術不能改「性」

入境處仍只接受已完成性別重置手術的人士，才能更改他們身份證上的性別。若要由女變男，就必須做切除子宮和卵巢，及再重建人工陰莖的手術。入境處指三名申請人未完成整個器官重置手術，故不符合更改性別的標準。

強迫作重置手術屬殘忍

惟申請人指，政府不應以是否完成性器官重置手術，作為判斷跨性別人士身份的標準。他們解釋，特別是女變男的性別重置手術，存在很大的風險，政策強迫跨性別人士必須經歷這種危險的手術，是殘忍且存在不公，認為有違《人權法》；他們又指出，有些人雖沒有做手術，但已接受過不同程度的治療，心理上早已轉化為另一性別。

促政府改以提交聲明制度

申請人指出，有些國家如荷蘭，只需提交醫療證明，或得到心理醫生證明他們已接受一定治療，不需要經過荷爾蒙治療和變性手術，亦可更改性別。故認為政府應放棄採用變性手術作為標準，而應改為使用一套方便、透明度高的標準，只要求跨性別人士提交聲明，或證明他們已以另一性別的身份生活一段時間，便應准以他們以另一性別生活。

入境處指保存性徵易做成混亂

入境處則反駁稱，跨性別人士未完成全套變性手術，仍有機會逆轉其性別，認為現時的政策標準合適和公平，不構成歧視。入境處又強調，現時的政策是要確保一個人的外表和性徵，與身份證上的性別相符，避免產生混亂和尷尬的場面，如有男性生理特徵的人士使用女廁等。

案件編號：HCAL 229/2015、HCAL 154/2017、HCAL 189/2017