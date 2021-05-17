消委會｜實測僅3間寵物移民公司主動披露條款　應首留意運送方式

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-05-17 10:34

本港出現移民潮，寵物亦要「移民」。消委會最新一份調查，比對11間寵物移民公司服務，發現部分移民公司以俗稱「擠牙膏」方式披露服務內容及條款，只有三間公司，包括「Ferndale Kennels & Cattery」、「愛犬事務所」及「Pet Export Vet」報價會一併提供服務條款的表現，其餘則未有主動提供條款細節，或收到訂金後才發出附有條款的發票，甚至有一間稱未能提供，做法未如理想。消委會又提醒市民，不同移民公司報價項目不盡相同，只計「基本報價」，費用可以相差超過2倍，不宜直接比較。

消委會最新一份調查，比對11間寵物移民公司服務，發現部分移民公司以俗稱「擠牙膏」方式披露服務內容及條款。（資料圖片）

基本運費難與總支出預算 費用差距15%至190%

消委會早前以一般消費者身分向，11間寵物移民公司索取代辦貓和狗移居至澳洲、加拿大、英國、美國，以及台灣的報價資料，進行研究，發現不同的移民公司報價所包含的項目不盡相同，部分報價的基本收費未有包括運費及隔離費等金額較大的服務項目，而該等費用需要顧客自付或以實報實銷方式繳納。

消委會以代辦一隻柴犬移居至澳洲為例，由於當地只接受寵物以貨運形式入口，因此所有移民公司皆根據經貨運託運寵物進行報價。若單純比較各移民公司提供的基本報價，費用為$20,000至$62,000不等，相差逾2倍。若加上自付或實報實銷的主要項目費用，包括寵物的運費、隔離費及申請入口許可證的費用，總支出預算與基本報價有15%至190%的差異。總支出預算介乎$43,000至$81,100，相差接近1倍。

消費者提醒，市民比較報價時，應審慎留意移民公司建議的運送方式，報價所包括的服務細項，以及需要自付或實報實銷的項目，然後才計算總支出預算，再作比較。

本港出現移民潮，寵物亦要「移民」。（資料圖片)

大部分移民公司提供服務條款上未如理想

另外，消委會發現部分移民公司以俗稱「擠牙膏」的方式披露服務內容及條款，消委會職員經多番追問才可取得較完整的服務資料，做法欠理想。各移民公司報價內容的詳細程度亦極參差。雖然有10間公司列明服務所包括的項目，惟當中只有「Ferndale Kennels & Cattery」及「Pet Export Vet」同時列出各項目的收費，讓消費者可參考和自行評估收費是否合理。另有1間只以短訊列出收費不包括的項目。

而大部分移民公司在提供服務條款上未如理想，只有三間公司，包括「Ferndale Kennels & Cattery」、「愛犬事務所」及「Pet Export Vet」在報價時會一併提供服務及收費條款。其餘則有公司稱因條款較長，首次見面才提供及進行解說，或未有主動提供條款細節。「5 星寵物運輸」及「「Dogwoo Animal Travel」則表示會收到訂金後，方發出附有條款的發票或以電郵寄出合約，「寵友」則指沒有服務條款可提供。消委會批評，做法極不理想，將來雙方若有爭拗時，消費者沒有條款作為依據，會十分不利。

至於有關改期出發的條款方面，若寵物主人因私人理由改期，7間公司包括「5 星寵物運輸」、「Dogwoo Animal Travel」、「依時寵物托運公司」、「KaRoy International Pet Services」、「Life Travel」、「寵友」及「Pet Movers HK」表示改期次數不限，但若因改期以致需要重新辦理部分手續，以符合離港及移居地入口要求，則要再額外收費。3間公司「Ferndale Kennels& Cattery」、「愛犬事務所」及「Pet Export Vet」表示若需重新辦理有關文件或預訂手續，將收取$1,200手續費。「寵物假期」則按示，疫情下按合約期內一年或兩年，可免費改期2次，延長合約則收取手續費$2,500至$3,950，另會收取因改期而需為寵物補充注射疫苗及驗血的費用。

若寵物主人因私人理由，而需要終止寵物移民手續，5間公司表明不會退款。（資料圖片）

若寵物未能成功登機 一公司稱不會協助

若寵物主人因私人理由，而需要終止寵物移民手續，不包括寵物被證實有健康問題或過身，5間公司表明不會退款，6間則會扣減實際開支及手續費約2000至4000元不等後，退回訂金餘額。

不少寵物主人關注寵物最終能否成功移民。消委會向11間詢問寵物未能成功登上飛機後的安排，除「愛犬事務所」，其餘公司表示會協助跟進直至寵物成功登機為止，例如重新辦理有關文件或手續、改期出發、向航空公司了解及尋求解決方法等。

至於因手續程序以致寵物最終未能成功移民，大部分公司沒有完善而清晰的保障條款，只表示該情況應不會發生，或會盡力安排寵物出口等；只有4間公司，包括「5星寵物運輸」、「依時寵物托運公司」、「KaRoy International Pet Services」及「Pet Movers HK」表示若能證實問題因公司處理不當所致，會退回部分或全部款項。