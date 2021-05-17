撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-05-17 12:43

5G 上網開始成為主流，各大電訊商紛紛配合新款 5G 手機，推出 5G 服務計劃。低時延﹑數據上下載速度快，吸引不少用家使用，但消委會亦接收到很多有關 5G 流動數據服務的投訴，指上網速度不似預期，甚至部份情況比 4G 更慢。若正打算轉用 5G 網絡的話，可先參考以下消委會分享的 5G 上網投訴個案，以及消費提示，以免到時換來不理想的體驗。

👇👇消委會分享5G上網投訴個案 4G居然比5G快👇👇

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資料來源：消委會《選擇》月刊第535期

5G 手機功能落差

5G網絡速度除了電訊商服務影響外，手機性能也會有所影響。美國「Open signal」曾對市面上的主流 5G 手機進行測驗，比併 Apple﹑Samsung﹑LG﹑OnePlus 和 Google 等不同品牌 5G 手機的下載速度。結果竟發現 iPhone 12 5G 速度比大部分 Android 5G 機慢？

👇👇Top 25 款 Android 手機 5G 下載速度排行榜👇👇

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👇👇Apple iPhone LTE／5G 下載速度 iPhone 12 5G 下載速度令人失望？👇👇

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👇👇Apple／LG／Samsung／OnePlus／Google 5大品牌 5G 下載速度比較👇👇

同場加映：Speedtest香港電訊商5G速度比併 CMHK/csl/3/SmarTone邊間最快？

知名網速測試App／網站「 Speedtest」，公布了 15 個城市的 5G 速度數據。以 iPhone 12 測試得出的結果，反映出各個城市 5G 網絡的表現，沒想到香港的 5G 速度和多個地區都差距甚遠。報告也公開了香港 4 間電訊商的 5G 上﹑下載速度數據，包括中國移動﹑csl﹑3﹑SmarTone，發現下載速度最快的，比最慢差距一倍。

👇👇 Speedtest公布全國 15 個城市，使用 iPhone 測試的 5G 網絡速度。香港 5G 速度排名排第幾？👇👇

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想睇埋全國15個城市 5G 網絡速度測試，香港 5G 速度排名排第幾？即睇：Speedtest香港電訊商5G速度比併 CMHK/csl/3/SmarTone邊間最快？

同場加映：K Kwong指手機信號輻射強 睡覺應關4G/5G 專科醫生講解會否致癌

化學博士鄺士山（K Kwong） 日前在Facebook自爆曾經因為行近發射站，受輻射影響而覺得頭痛，他又指出手機輻射強勁，呼籲大家關注家居輻射問題！都市人每日機不離手，到底手機輻射對人體健康有何影響？會否增加致癌風險？《香港01》科技玩物頻道訪問內科腫瘤科醫生邱宗祥，歸納出6條Q&A，破解手機輻射致癌之謎！

👇👇K Kwong 解答網民5大家居輻射迷思【點圖放大】👇👇

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想睇埋內科腫瘤科醫生6個破解輻射致癌之謎？即睇：K Kwong指手機信號輻射強 睡覺應關4G/5G 專科醫生講解會否致癌