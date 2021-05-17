消委會│市面七成芝士高脂　city'super羊奶芝士總脂肪含量最高

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-17 10:18

不少人喜愛吃芝士，消委會測試市面上40款天然及加工芝士樣本，發現有29款，即逾七成屬「高脂」之選，其中「city’super」的羊奶芝士，總脂肪含量最高，每100克含37.7克，飽和脂肪酸含量亦是最高，為最低含量樣本「芝司樂」的3倍。另外，有8款產品的營養標籤標示值，與測試結果有差距，當中「總統牌」的車打硬芝士片，反式脂肪酸含量的測試結果高於標示值約83%。

▼消委會測試40款天然及加工芝士樣本▼

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消委會由去年12月至今年2月，從超市、食材店及百貨公司的凍櫃及芝士專櫃，搜集了40款芝士樣本，發現「La Cremerie」及「YATA」，分別檢出每公斤含152毫克及1,226毫克丙酸，雖然檢出量未有超出法例要求上限，但預先包裝資料中未有標示。

消委會發現，在40款樣本中，消委會發現29款樣總脂肪含量達「高脂」水平。（消委會圖片）

在40款樣本中，消委會發現29款樣總脂肪含量達「高脂」水平，25款樣本屬「高鈉」，當中「city’super」總脂肪含量最高，每100克含37.7克；至於「芝司樂」是總脂肪含量最低樣本，每100克含13.4克，雖然標示「較低脂」，惟仍未屬「低脂」水平。同時，「city’super」的飽和脂肪酸含量亦是最高，屬於含量最低樣本「芝司樂」的3倍。

消委會測試市面上40款天然及加工芝士樣本。（資料圖片）

另外，消委會亦發現部分產品營養標籤標示值，與測試結果的差距，如「總統牌」的反式脂肪酸含量的測試結果，高於標示值約83%；「Parmigiano Reggiano」及「Devondale」的鈣含量測試結果，分別少標示值約24%及21%。「La Cremerie」的鈉含量的測試結果則高於標示值約44%。

此外，有4款預先包裝樣本的營養標籤標示反式脂肪含量為0，但測試結果顯示其每100克含超過0.3克反式脂肪酸，包括「Essential Waitrose & Partners」、「Organic Valley」、「Tillamook」及「Sargento」，消委會已轉交食安中心跟進。