10.1集結｜黎智英陳皓桓等10人認罪　控方指被告組成隊頭帶隊出發

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-18 12:20

2019年10月1日，多名泛民人士包括黎智英、何俊仁、吳文遠等在銅鑼灣帶領大批市民在銅鑼灣遊行，事後被控組織及參與未經批准集結等罪，案件今日（17日）區域法院開審。10被告全部認組織未經批准集結罪。控方讀出案情指，10名被告組成隊頭，手持「結束一黨專政 還政於民」橫額，帶領群眾從銅鑼灣遊行至中環。法官胡雅文定於下周一聽取被告的求情，並會於下周五(28日)判刑。其中6名現能保釋外出的被告，明天須返法庭處理保釋事宜。民陣召集人陳皓桓今早到庭時仍呼籲港人要「瓹窿瓹罅」發聲；何俊仁則表示不會後悔、義無反顧。

10名被告：陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕及蔡耀昌。十名被告全部承認組織未經批准集結，另有4名被告承認煽惑，及2名被告承認參與未經批准集結罪。(各被告認罪情況，詳看下圖)

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陳皓桓申請不反對通知書被拒

案情指，當時為民陣副召集人的陳皓桓於前年9月向警方申請不反對通知書，打算在10月1日舉辦集會及遊行，但警方以公眾安全等原因拒絕申請，民陣上訴仍被拒。警方及後也開記者會勸籲市民不要參與10月1日任何非法集會。

4被告開記者會煽惑市民參與遊行

不過，陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁仍於9月30日在終審法院外開記者會，煽惑市民參與10.1遊行，並由銅鑼灣遊行至中環。陳皓桓更表示預計自己會因參與遊行被捕，但仍然選擇參與以作公民抗命，何俊仁則警告市民參與遊行或會被捕。

10月1日早上，陳皓桓發佈兩個Facebook帖文提醒市民，他與會李卓人、梁國雄、何俊仁舉辦遊行。

2019年10月1日，10名被告帶令隊頭在銅鑼灣遊行。(詳看下圖)

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黎智英接受訪問稱來行街

楊森、黎智英當日在銅鑼灣曾接受傳媒訪問，黎智英稱只是來「行街」。起步前，多名被告會見傳媒，期間陳皓桓、李卓人、梁國雄曾發言，而何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英及單仲偕則站在旁邊以示支持、鼓勵。

多名被告曾在現場叫政治口號

稍後時間，梁國雄宣布起步時間，而黎智英和應，李卓人、梁國雄亦不斷高叫政治口號，而多名被告及群眾也和應。黎智英於下午1時11分指由於天氣炎熱，建議提早起步，李卓人於是宣布開始遊行，此時蔡耀昌首次被拍攝到在現場，並與何俊仁及其他參與者站在前排。

李卓人帶領群眾靜默一分鐘悼國慶

10名被告組成遊行隊頭，手持「結束一黨專政 還政於民」的橫額或站在橫額後方，帶領其他參與者從銅鑼灣遊行至中環。期間他們帶頭叫不同口號，包括「沒有暴徒只有暴政」等，當隊頭走到灣仔地鐵站時，李卓人更帶領群眾靜默一分鐘悼代國慶。

有參與者走到警總前挑釁警方

遊行期間，有兩名示威者向有國家主席習近平圖像的海報掟雞蛋，也有參與者走到警總附近時挑釁警方。隊頭抵達終點時，陳皓桓、李卓人、梁國雄均有發言，陳表示隊伍已完成原本民陣所申請的路線，「今日絕對唔係End Game」。

及後，示威者未有散去，並繼續遊行至中聯辦，部分人集結在金鐘、灣仔，而同日稍後發生暴亂事件。

獲准保釋被告到庭的情況。(詳看下圖)

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陳皓桓、何俊仁、蔡耀昌、楊森等進入法庭前會見傳媒。陳皓桓透露部分被告將會認罪，但仍呼籲港人不要放棄民主自由，無論在6.4、7.1或其他日子，都要「瓹窿瓹罅」發聲。楊森亦呼籲港人要「企硬」。

何俊仁則指，警方當年自8月中已不再就集會遊行，批出不反對通知書，惟市民當時有強烈的要求發聲，集會最終和平、有序、理性地進行。何直指，政府秋後算帳，將他們禁於牢獄，圖使市民滅聲，即使他們將失去自由，也不會後悔、義無反顧。蔡耀昌則以16字「不卑不亢，坦然面對，初心不改，信念長存」表達感受。

案件編號：DCCC 534/2020