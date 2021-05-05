荃灣10.1衝突｜官形容當日如小型戰爭 判4男女入獄51至56個月

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-05 16:41

荃灣前年國慶日發生警民衝突，中五生「健仔」曾志健當日中槍，4名男女早前被裁定在開槍事件前參與暴動、縱火，他們今午（5日）在區域法院接受判刑，法官練錦鴻稱，當日情況有如「小型戰爭」，惟示威者當時示甚麼威並不清楚。若這真是戰爭，勝負毫無懸念，最後判４被告入獄4年3個月至4年8個月。

本案原本涉及5名被告：陳珩（39歲，清潔工）、陳金國（19歲，學生）、李振文（25歲，程式員）、馮清華（21歲，學生）、及郭小琴（22歲，學生）。5人被控於2019年10月1日在荃灣海壩街一帶參與暴動，首被告另再被控縱火，馮早前已沒有出席聆訊，法庭已向他頒拘捕令，因此只有4人受審，除馮以外，其餘4人早前被裁定所有控罪罪成。

當日示的是甚麼威並不清楚

法官練錦鴻指，當日全港出現大大小小的動亂，警方要四出鎮壓，形容本案衝突為「小型戰爭」。警方雖然受法律賦權、備上裝備，但受到紀律約束及傳媒監察；相反，示威者不受紀律約束，以人數眾多逃避法律管制，亦依賴社會部分人的默許及警方的克制容忍。練官直指，不知示威者當日在爭取甚麼、「示的是甚麼威並不清楚」。若果這真的是戰爭，勝負毫無懸念，但警方未有用盡手上武器。

縱火會殃及附近居民及財產

雖然首被告解釋他只是為了表達對政權的不滿，不願傷及他人生的性命及財產，但練官認為荃灣人煙稠密，其縱火行為會殃及附近居民及他們的財產，終判他囚4年8個月。

至於次被告及第三被告的案件，練官認為他們未對控方證供作重大挑戰，加上有良好品格，所以可減刑3個月，最終被判4年3個月。另外，練官也不接納第五被告只是路過，好奇驅使下觀看情況，但認為她有良好背景，可酌情減刑1個月，判她入獄4年5個月。

2019年10月1日荃灣區的示威情況，並有示威者中槍。(詳看下圖)

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當日有人向警擲汽油彈

案情指，當日示威者在海壩街與啟志街交界以雜物築起「防線」，期間有人向警方擲汽油彈、在行人路上縱火，首被告將一幅狀似橫額、印有圖案的物件投入火堆，而4名被告均在警方行動中被拘捕。

事件無警員受傷

辯方今日求情指，首被告的前妻患有精神分裂，即使他與前妻已離婚，但仍肩負照顧前妻及岳母的責任，望法庭考慮到其情況，再加上事件中沒警員受傷，予以輕判。辯方也提到，2名學生被告均有良好品格，第五被告更長時間以志願者身份服務社會。

案件編號：DCCC 868/2019