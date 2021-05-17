兩少年認參與9.29暴動　控方拒納辯方精神科報告　被告先送小欖

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-05-17 14:29

前年9.29 大遊行後金鐘爆發衝突，當日多人被捕並有近百人被控，2名案發時分別14及15歲少年今(17日)在區域法院承認暴動罪名，辯方律師求情時呈上二人的精神科報告，指兩被告分別患有過度活躍及抑鬱症，惟控方不接受辯方的報告，堅持要兩被告先還柙小欖精神病中心，再取精神科報告，法官最終准兩人先送小欖羈柙，但明言取畢相關報告須將二人送返壁屋懲教所拘留。案件押後至6月7日判刑。

兩名被告現在均已16歲，各承認一項暴動罪，指他們於2019年9月29日於其他不知名人士在參與暴動。

多名示威者在金鐘聚集與警方衝突

案情指，當日有市民組織「全球反極權大遊行」，由銅鑼灣遊行至政府總部，但警方沒有接獲通知。遊行期間，有示威者以障礙物堵塞夏愨道，並佔據了該路，嚴重阻礙交通，示威者又在政總一帶聚集，向警方擲汽油彈、磚頭、硬物，有示威者更用巨型橡筋作投射器，向政總擲硬物；警方期間再三發出警告，又使用催淚彈及水炮車進行驅散，但示威者仍逗留現場，作出暴力行為。

兩被告曾擲物及堵路

兩名被告在案發期間與其他示威者一起在政總外集結，閉路電視片段及警方錄像拍到，案發時14歲的被告三度向政總擲物，案發時15歲的被告則曾用交通圓筒堵路及三度向政總擲物，二人後來在警方驅散行動中被捕。

控方不接受辯方所提精神科報告

辯方呈上被告的精神科報告，指兩名被告分別患有過度活躍症和抑鬱症，又稱考慮到二人的年紀尚輕，還押小欖精神科中心並不合適，故希望容許兩被告繼續還押壁屋懲教所；控方卻不接納辯方的報告，堅持要為兩名被告索取進一步的精神科報告。

官下令先為兩被告取多份報告

郭官終批准二人收押於小欖精神科中心，以待兩人索取更生中心、勞教中心、教導所報告以及精神科報告，但下令取得2人的精神科報告後，需盡快將二人移回壁屋懲教所，並將判刑押後至6月7日。

案件編號：DCCC 288,293/2020

2019年9月29日，金鐘爆發衝突，多人被捕，最終有近百人被控。(詳看下圖)