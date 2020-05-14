9.29暴動案｜98名被告案轉區院　社工許麗明涉襲警留裁判法院處理

去年9月29日有市民發起「全球反極權」遊行，當日本港多處發生衝突，防暴警員清場時在金鐘夏慤道以及金鐘道近太古廣場一帶拘捕並檢控近100人。其中53名被告今（14日）被帶上西九龍法院再提堂，控方申請將其中52名被控暴動的被告轉介區域法院，並加控8人襲警及管有雷射裝置等罪，6月到區院答辯；社工許麗明的襲警案，則准留在西九龍法院，並押後至7月再訊。 另兩宗分別涉及44人及2人於同日發生的暴動案，亦於今午再提訊，裁判官未有批准兩案合併，這46名被告全部於6月4日轉到區院聆訊。

同案的第53名被告為許麗明（50歲），社會工作者總工會總幹事，被控一項襲警罪，指她在9月29日在金鐘道襲擊執行職責的警務人員莊的朗。她的案件則獲准留在西九龍裁判法院處理；案件將押後至7月2日聽取答辯和作審前覆核。

社工許麗明涉襲警的案件，下次提堂仍會留在西九龍法院處理。

8人被加控襲警及荂攻擊性武器罪

餘下52名被告，控方今加其中8名人士各一項罪名，其中4名被告各被加控一項襲警罪，指他們案發當日在金鐘道和樂禮街一帶分別襲擊正在執行職務的警員B、C、D和E；另4名被告則被加控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他們當天在金鐘公眾地方管有可以發射鐳射光束的裝置。

面對暴動罪的52名被告將在6月4日被轉介區域法院審訊；而由於區域法院範圍有限，法庭亦特意下令將當日案件移至西九龍法院第三庭，由區域法院法官負責審理；押後期間，各名被告可以繼續保釋外出候審。

案件編號：WKCC 3792/2019

另兩案46人下月轉區院再訊

西九龍法院今午（14日）繼續處理兩宗涉及9.29金鐘衝突的暴動案，兩宗分別涉44人和2人案件合併。控罪均指他們在案發當日在金鐘夏慤道一帶連同其他身分不詳的人士參與暴動。

控方想將兩案合併，並於6月4日交到區域法院審理；惟辯方反對，指第二宗案件中的兩名被告，早前已經就同一事件被控一條暴動罪，若法庭容許合併的話，變相令兩名被告因同一事件而雙重被控；又指2被告與另外44人若相距一小時後犯案，地點分別為金鐘道和政總外，認為屬兩宗獨立事件。裁判官最終拒絕控方合併要求，命令兩案分別提交到區域法院，屆時由區院法官再行處理，候審期間各名被告獲准繼續保釋外出。

另在這44人案件，其中5名被告被加控一項襲警罪，指他們在政府總部外襲擊執行職務的警務人員；另外有一名被告亦被加控一條在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他在同一處管有一支可以發出鐳射光束的裝置。

案件編號：WKCC 2791/2019, WKCC 1057/2020