連續兩天沒本地無源頭確診僅一宗輸入　新加坡旅遊氣泡正式延期

撰文： 袁澍 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-17 16:23

港府和新加坡原定的「旅遊氣泡」，早前因本港疫情而延期，後來兩地政府再將決定5月26日重啟，不過氣泡再次「爆破」！特區政府今日（17日）正式宣布，因應新加坡近期疫情，兩地政府決定延後雙邊「旅遊氣泡」啓航日期。衛生署衞生防護中心今日（17日）公布，截至5月17日零時零分，本港新增一宗輸入個案，25歲印尼抵港女子確診，至今本港個案累計11,826宗（包括11 825宗確診個案和一宗疑似個案）。據了解，該女子是外傭，昨日搭CX798抵港，病毒量較低，不屬變種病毒。另外，本港初步確診個案，少於5宗。

6月13日或之前將再公布啓航細節

政府發言人表示，兩地政府會繼續密切留意雙方疫情的發展，包括新加坡政府近日推出的抗疫措施成效，該等措施昨日（5月16日）生效，直至6月13日。 政府指，在這段期間，雙方會繼續緊密地保持溝通，互相通報相關的統計數據和審視發展，以決定「航空旅遊氣泡」下的啓航安排，並於6月13日或之前作出進一步公布。

旅客應聯絡航空公司

發言人強調，兩地政府仍非常期望在採取一系列嚴謹的公共衞生措施下，透過「航空旅遊氣泡」逐步和有序地恢復跨境往來。旅客如已預訂上述時段的專屬航班，應聯絡航空公司，並按自己的情況調整行程。

▼5月11日，荃威花園R座居民接受強制檢測▼

新增個案為輸入個案，編號11826，為25歲女子早前從印尼抵港，她屬於無病徵個案。據了解，她昨日搭乘CX798抵港，在機場發現確診，病毒量較低，不涉及變種病毒。她未有接種任何疫苗。

另外，今日初步確診少於5宗。

衛生防護中心提醒3幢大廈的居民須於明日遵從強制檢測公告進行檢測，包括東涌健東路1號映灣園悅濤軒第十一座；柴灣環翠道18號興華（二）邨豐興樓；及九龍深水埗福榮街37-39號。