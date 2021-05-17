華大基因男員工假陽性　袁國勇：休息室被污染　吸入無傳染性DNA

撰文： 麥凱茵 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-17 15:09

華大基因早前涉及實驗室污染樣本事件，今日（17日）再被揭環境有污染情況。港大微生物學系講座教授袁國勇，一個月內兩度視察華大實驗室，估計是大學研究人員將不具傳染性的DNA樣本交由華大做排序工作，DNA樣本由實驗室污染毗鄰的休息室，並殘留在空氣中，該名員工休息時，DNA質粒黏入鼻孔及喉嚨位置而被檢測到陽性。他強調，該DNA樣本並不具傳染性，社會毋須擔心會掀起爆發，相信今次是個別事件，再發生機會低，建議華大員工每晚開啟紫外燈清除殘留的DNA質粒。

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29歲華大基因男員工3月20日至4月10日打過兩劑復必泰疫苗，5月2日在公司的恆常檢測中呈陰性。袁國勇稱，他想了解其他實驗室運作，5月4日到元朗安興街流動採樣站檢測，由安球醫學化驗並驗到陽性，衞生防護中心的公共衞生化驗服務處都證實其樣本陽性。不過他入院後，5月6日至8日的鼻咽、喉嚨及深喉唾液樣本都呈陰性。如果他受感染，其N蛋白應該對抗體呈陽性，但都是陰性，肺部X光片都清楚，其接觸者都無陽性個案。

防護中心傳染病處主任張竹君早前交代，分析其病毒基因後，發現是去年武漢初期流行的病毒株，與現時本地流行的病毒株並不相似，當局昨日（16日）已經除去其病人編號，認為他並非確診。

袁國勇表示，今日在安球及華大實驗室採集多個環境樣本，暫時未有結果，但雙方的檢測流程都是良好，「基本上都係正確，無論環境、操作過程合規格。」他稱防護中心發現其病毒樣本無做「反轉錄聚合酶鏈鎖反應」（RT-PCR），病毒含有不具傳染性的DNA樣本，樣本有兩個基因突變位置，屬大學研究人員刻意加入的程序。

袁國勇稱，假陽性發生事件起因，可能是大學委託服務價錢便宜的華大基因做樣本基因排序，DNA樣本之後由實驗室傳至休息室，「（該名）員工過夜，可能口罩跌咗落嚟，DNA喺空氣到吸入去，DNA好穩定唔同RNA，RNA隔一段時間幾分鐘就無晒」，DNA質粒停留時間以星期計，之後殘留在員工鼻孔及喉嚨位置一段時間，因而被檢測到陽性。

他提到安球無做基因排序，相信今次事件涉及華大基因實驗室被污染，強調任何實驗室包括自己任職的港大實驗室，都可能出現類似的污染情況，重申DNA樣本沒有傳染性，毋須擔心實驗室有大量傳播，建議華大員工每晚離開前都開啟紫外燈，「將DNA質粒殺死、清除，將污染員工機會減到最低」，又稱今次是個別事件，再發生機會非常低。