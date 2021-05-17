台灣疫情急劇轉差　梁子超：從台抵港已打針人士　亦應檢疫21天

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-05-17 09:25

政府宣布從今日（17日）起進一步收緊從台灣抵港人士的檢疫及檢測要求，所有登機當天或之前14日曾逗留台灣的本港居民，須持有陰性檢測證明，其中未完成接種疫苗人士須於指定檢疫酒店隔離21日，完成接種疫苗人士須在指定酒店檢疫14日，來自台灣的非香港居民將不會獲准入境。 呼吸系統專科醫生梁子超在港台節目《千禧年代》表示，台灣是次爆發，本地個案升得好急，加上台灣之前疫情控制得較好，群眾防疫意識相對低，而群體免疫能力亦不高，認為的確需要留意，贊同無論是否有接種疫苗，都應該對台灣抵港人士實施21日檢疫。

呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片／歐嘉樂攝）

台灣群體免疫能力低 港府須留意

梁子超分析，台灣這次的疫情爆發，本土個案升得好急。他說台灣之前疫情控制較好，沒有本地個案，加上疫苗接種率低，因而群體免疫能力都十分低；且之前民眾生活較為正常，防疫的意識相對低，認為港府的確需要留意，否則手尾會很長。

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應劃一要求從台抵港人士檢疫21天

台灣抵港未完成接種疫苗的人士強制檢疫21天期間，要接受4次檢測。已完成接種疫苗人士強制檢疫14天期間，接受3次檢測，其後7天自行監察，及於抵港第16天和第19天接受強制檢測。對於接種疫苗是否可以減少檢疫日期，梁子超指出如果兩地病例相差一百倍，即使疫苗可以提供到六到七成的保護率，仍然會有漏洞，他認為應該劃一對台灣抵港人士實行21日檢疫。他推測台灣的疫情在4月已經開始，所以早前抵港的人士也要留意，為己為人應該去做病毒檢測。

至於和新加坡的旅遊氣泡，他說新加坡個案還在上升，如果仍然如此，本地疫情未必受控，他認為無可避免都要延遲是次旅遊氣泡。