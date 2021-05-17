國泰合併機場地勤兩職級　9月1日生效　約30人要「燉冬菇」

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-17 20:18

國泰繼去年底大裁員，再簡化內部架構！據悉，國泰今日（17日）向員工發出內部通知，提出將機場地勤兩職級合併。消息指，約30名員工在新安排下須「燉冬菇」，降回客戶服務員（Customer Services Officer）級別，受影響員工同時可選擇自願離職計劃。國泰航空回覆指，全新架構將於9月1日生效，強調新架構為表現出色，及有能力承擔更多職責同事，提供更多事業發展機會，並不涉及裁減人手。

據了解，國泰航空今日（17日）向部分機場地勤員工內部通知，提及簡化地勤職級安排，原來5個職級削減至4個，中層主管數目將減少，其中兩個職級Supervisor（主管）及Service Leader（服務領隊），人數逾400人，將會由9月1日起，合併成Service Excellence Leader（簡稱SEL），不過具體薪酬，福利等，則仍在探討。

國泰航空今日（17日）向部分機場地勤員工內部通知，提及簡化地勤職級安排，原來5個職級削減至4個。（資料圖片）

消息指，在新措施下，有近30名員工要「燉冬菇」，降回客戶服務員（Customer Services Officer），薪金亦會降低。據了解，公司亦為受影響員工，提供自願離職計劃。國泰又解釋，此舉為簡化架構，解釋職能重疊的問題。

機場空運員工協會總幹事儲漢松關注，降職後薪金有變，國泰未來如何計算補償金、薪金等，促資方盡快公有詳情。他預計，新措施下影響不會太廣，惟擔心國泰未來再有裁員計劃，工會將繼續向國泰跟進。

國泰航空回覆稱，全新架構將於今年9月1日生效，強調在新架構下，各崗位及相關職責更加清晰，加強資源調配的靈活度，更聚焦讓前線領導團隊發揮所長。國泰又指，新架構為表現出色，及有能力承擔更多職責同事，提供更多晉升及事業發展機會，強調並不涉及裁減人手。

▼國泰大裁員▼