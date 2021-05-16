國泰航空證已入標競投為竹篙灣提供膳食　檢疫有望轉食飛機餐？

撰文： 陳淑霞 袁澍 最後更新日期： 2021-05-16 11:55

竹篙灣檢疫中心「劣食」震驚各界，更出現集體食物中毒事件，不少檢疫人士大嘆膳食質素欠佳，網上更流傳多張飯盒照片，其中質感形同灰黑色磚塊的「粟米肉餅」飯更引起嘩然，涉事飯盒承辦商「丹尼食品有限公司」事後已遭撤換。 國泰航空今日（16日）證實，旗下國泰航空飲食服務已於上周四(13日)收到提供竹篙灣隔離營餐飲服務的邀請，並已遞交報價資料，「我們一向非常重視食物安全及質素，並致力滿足顧客的要求」。食物及衞生局局長陳肇始今早則於電台表示，原有的膳食供應商強差人意，會嚴肅跟進事件。

▼即睇竹篙灣檢疫中心連日來的膳食安排▼

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原供應商丹尼食品工場衞生欠佳遭檢控

竹篙灣檢疫中心「劣食」震驚社會各界，衞生署經傳媒查詢後始披露，涉事飯盒承辦商為「丹尼食品有限公司」。食環署日前回覆《香港01》表示，本月7日、即檢疫中心接獲食物中毒報告後，派員前往其工場巡查時發現，其食物室不潔及保存食物溫度不當，已向負責人分別展開檢控程序及發出口頭警告。食物化驗結果則顯示，有一食物樣本受蠟樣芽孢桿菌污染，署方會考慮向該處所負責人提出檢控。

竹篙灣檢疫營膳食質素欠佳，其中質感形同磚塊的「粟米肉餅」飯更引起網民嘩然，涉事承辦商為「丹尼食品有限公司」。（荃灣區議員趙恩來提供）

國泰：致力滿足顧客要求

政府事後已急撤涉事供應商，並安排「美味王餐飲管理有限公司」頂替。國泰航空今日則證實，旗下國泰航空飲食服務已於上周四收到提供竹篙灣隔離營餐飲服務的邀請，並已遞交報價資料，「我們一向非常重視食物安全及質素，並致力滿足顧客的要求」。

國泰航空提供不同飛機餐，不知如中標，會否也供應同類膳食到竹篙灣檢疫中心。(資料圖片)

陳肇始：改善竹篙灣WiFi問題

食衞局局長陳肇始今早於電台節目受訪時則表示，有收到市民對檢疫中心的建議，其一是膳食方面，供應商強差人意，食環署要處理該問題，當局將特事特辦，尋找另一供應商。此外，她表示亦會立刻處理竹篙灣檢疫中心內的WiFi問題，加強與負責管理竹篙灣的民安隊的溝通，亦會改善出入檢疫中心的電腦登記系統。。