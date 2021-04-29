旅遊氣泡｜熱度大不同　國泰赴星機票搶至逾1.4萬元　新航平逾半

香港與新加坡的「旅遊氣泡」推遲約半年，終訂於5月26日啟動。國泰航空提供的旅遊氣泡專機航班，首4日機位已全部售罄，01記者今早（29日）實測，最快要6月3日出發才有機位，惟票價一度搶高至14,554元，國泰官網購票系統更顯示，只尚餘一個座位。
惟兩地對氣泡遊的熱度似乎大有不同，新加坡方面的反應較為冷淡，至今日中午，首日從新加坡出發的新加坡航空氣泡遊專機仍有機位，來回機票僅售約4,000港元。
如港人希望以較便宜價錢由香港出發往新加坡，若不介意「晚機去、早機返」，亦可選乘新加坡航空。根據新航官網資料，如在5月28日赴新加坡，票價折合約5,964港元，比國泰索價逾1.4萬元低近6成。
國泰最快可在6月3日有機位由香港飛往新加坡，但機票價格一度推高至14,554港元。（國泰網頁截圖）
《香港01》今日中午到國泰航空網頁，查閱香港往新加坡的旅遊氣泡專機的機票價格，首4日的航班機位皆全滿，最快至6月3日才有機位，惟售價一度搶高至14,554元；記者其後再刷新網頁，票價則回落至8,754元，而6月5日及6日出發的航班均已滿座。
▼2021年新加坡旅遊氣泡詳情▼
若選乘新加坡航空由香港出發往新加坡，就可以於首航日出發，售價更可低近6成。（新加坡航空網頁截圖）
若有意於首航日於香港出發往新加坡，港人仍有方法。新加坡航空由香港往新加坡的航班仍有機位，票價售6,534港元；相較國泰尚有機位，但要在6月3日出發的機位價錢，便宜近6成，但就會「晚機去、早機返」。
新加坡航空由新加坡出發往香港的機位仍然充足。（新加坡航空截圖）
新航氣泡遊首日赴港航班仍有機位發售
從機票搶購的情況看，港人訪新加坡的熱情，似乎比新加坡人訪港更熾熱。《香港01》亦到新加坡航空網頁查閱，新加坡出發往香港的氣泡遊專機購票情況，如5月26日出發，6月2日回程，來回機票售價為672新加坡幣（折合約3,938港元），價格雖較未有旅遊氣泡前的427坡元，貴約250坡元（折合約1,464港元），但相較香港出發赴新加坡的票價，則明顯更實惠。
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