旅遊氣泡｜熱度大不同　國泰赴星機票搶至逾1.4萬元　新航平逾半

香港與新加坡的「旅遊氣泡」推遲約半年，終訂於5月26日啟動。國泰航空提供的旅遊氣泡專機航班，首4日機位已全部售罄，01記者今早（29日）實測，最快要6月3日出發才有機位，惟票價一度搶高至14,554元，國泰官網購票系統更顯示，只尚餘一個座位。

惟兩地對氣泡遊的熱度似乎大有不同，新加坡方面的反應較為冷淡，至今日中午，首日從新加坡出發的新加坡航空氣泡遊專機仍有機位，來回機票僅售約4,000港元。

如港人希望以較便宜價錢由香港出發往新加坡，若不介意「晚機去、早機返」，亦可選乘新加坡航空。根據新航官網資料，如在5月28日赴新加坡，票價折合約5,964港元，比國泰索價逾1.4萬元低近6成。