燈光師涉與13歲智障女肛交　事主並無性經驗　喊痛被告未理會

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-07 13:26

年輕燈光師認識13歲輕度智障女童後，趁雙方一次見面期間，涉在大廈後樓梯與女童肛交，當時女童正月經來潮。雖然女方在過程中曾叫痛，但他沒有理會，女童事件並無性經驗。燈光師被控與21歲以下女童作出肛交罪，他否認控罪，今日（7日）在高等法院受審。

被告杜銘鎮（23歲，燈光師），被控於2019年3月3日在天水圍一大廈梯間與13歲女童Y非法肛交。他另被控一項交替控罪，即企圖與16歲以下女童非法性交。

控方指被告知事主年齡

控方開案陳詞指，女童Y為輕度智障人士，她在案發前約1個月，經朋友介紹認識被告，Y視被告為普通朋友，被告亦知Y只有約13歲。

案發當日，女童X、Y及被告一同逛街，當日是Y第二次或第三次與被告見面，稍後時間Y及被告送X去學琴，二人之後到Y的住所，並在大廈後樓梯吸煙。被告突然要求與Y接吻，他見Y沒有反應，便主動吻上Y，又伸手進內褲摸Y的陰部。

肛交過程歷時5分鐘

被告接著脫去Y的褲子，要求Y趴下，並與她肛交，期間Y曾叫痛，但被告沒有理會，整個肛交過程維持5分鐘，被告沒有使用避孕套。及後，被告將Y拉到他大腿上，並伸手摸Y的乳房，又問Y：「如果我地兩個一齊會點呀？」Y當時正月經來潮。

事後二人各自離開，並沒有再聯絡，Y一度不敢報警，因被告曾稱自己「識人多」，而Y在此次事件前並沒有性經驗。

案件編號：HCCC102/2020