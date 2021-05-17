新冠疫苗｜50歲無長期病歷男子腦幹出血亡　離世前13日曾打第二針

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-17 20:34

衞生署今（17日）傍晚表示，一名50歲男子於本月3日曾接種第二劑科興疫苗，昨日（16日）離世。死者沒有長期病患史，初步診斷死因為腦幹出血。衞生署稱，暫時未有臨床證據顯示事件由疫苗引起，會將個案交由專家委員會進行因果關係評估，醫管局已向死因裁判官呈報有關個案。 至今共34名市民離世前曾接種新冠疫苗事件，當中24人曾打科興，10人曾打復必泰。專家委員會早前已指出，大部份個案都與打針無因果關連，其餘個案初步檢視亦無關連。

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一名沒長期病患史的50歲男子昨日被送往北大嶼山醫院急症室，後轉往瑪嘉烈醫院後離世，初步診斷死因為腦幹出血。（資料圖片）

衞生署表示，截至今午4時的過去24小時，衞生署接獲醫管局呈報一宗死亡個案，懷疑涉及接種新冠疫苗後14日內出現的嚴重異常事件。

一名沒長期病患史的50歲男子周日(16日)被送往北大嶼山醫院急症室，後轉往瑪嘉烈醫院後離世，初步診斷死因為腦幹出血。他在離世前13日，即5月3日在社區疫苗接種中心接種第二劑科興疫苗，接種後逗留在接種中心觀察期間，並沒有不適紀錄。

初步臨床評估與疫苗無關

衞生署指，暫時未有臨床證據顯示事件由疫苗引起，初步臨床評估認為與疫苗接種無關，醫管局已向死因裁判官呈報個案。衞生署會按既定機制，將個案交由專家委員會進行因果關係評估。

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本港市民合共接種了約174萬劑新冠疫苗。衞生署共接獲約2,660宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.15%，當中包括19宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案，佔疫苗接種總劑量的0.0011%。

專家委員會已總結4宗個案與新冠疫苗接種沒有因果關係，初步認為12宗個案與疫苗接種沒有關聯，3宗個案尚待評估。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。最新一期報告將於5月21日發布。

根據醫管局資料，在4月5日至5月2日期間，住院病人因急性中風出院人次及死亡人數每日平均達47.3宗，而因急性中風死亡人數每日平均達3.9宗。此外，同期未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有53.1宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有2.3宗，整體死亡率與過去三年同期數字相若。當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每10萬人有2.7宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每10萬人有0.4宗。根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡風險。

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