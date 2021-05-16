新冠疫苗｜周六增11人打針後送院　60歲翁高血壓胸部不適需留院

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-16 22:58

政府公布，周六（15日）有11宗接種新冠疫苗後送院個案，包括一名接種第二劑復必泰的60歲男子，因高血壓及胸部不適送院，情況隱定但需留院觀察。另有一名33歲女子接種第二劑復必泰後血管迷走神經性昏厥，經治療後經已出院。 政府數字顯示，疫苗接種計劃開展至今，有逾116萬名市民接種第一劑疫苗，包括約50.5萬人接種科興疫苗，約66.3萬人接種復必泰疫苗。

政府公布，周六（15日）有11宗送院個案，其中6人已經出院，1人留院觀察，3人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院。11宗送院個案中，10人接種復必泰，1人接種科興疫苗。

60歲翁高血壓胸部不適需留院

一名接種第二劑復必泰的60歲男子，因高血壓及胸部不適送院，情況隱定但需留院觀察。另有一名33歲女子接種第二劑復必泰後血管迷走神經性昏厥，經治療後經已出院。此外，有人送院未經診症自行離開醫院，為一名55歲接種第二劑復必泰的男子，他頸部、軀幹、左肘窩及右腳出疹。

政府表示，至今為約1,167,900名市民已接種第一劑疫苗，包括約505,400名接種科興疫苗，約662,500名接種復必泰疫苗；約787 200名市民已接種第二劑疫苗。

今近2.9萬人打針

當局數字顯示，截至今日（16日）下午8時的過去24小時，約有28,800名市民接種疫苗，包括約有3,400名市民接種第一劑科興疫苗，約有3,800名市民接種第二劑科興疫苗；約有10,500名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有11,100人。社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%，接種復必泰疫苗的整體接種率則約為94%。

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同期，約有9,000名市民在網上預約接種疫苗，約2,900名市民在網上預約接種科興疫苗，以及約6,100名市民預約接種復必泰疫苗。