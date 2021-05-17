新冠疫苗｜4女子周日接種後送院　37歲婦全身出疹

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-17 22:36

政府今（17日）晚公布，截至今晚8時的過去24小時，約有29,200名市民接種了疫苗。昨日（16日）共有4宗打針後送院個案，其中2人已經出院，2人留院觀察。留院病人為打復必泰後胸口出疹的21歲女子，以及打科興後感胸口不適和暈眩的53歲婦，另有一名37歲女子打第二劑復必泰後全身出疹。

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累計80萬人已打兩劑疫苗

政府公布累計81日以來，已為市民接種共約198.4萬劑新冠疫苗。當中約118萬名市民已接種第一劑疫苗，包括約51萬名接種科興疫苗，約67萬名接種復必泰疫苗。約80.4萬名市民已接種第二劑疫苗，包括約37.3萬名接種科興疫苗，約43.1萬名接種復必泰疫苗。

截至今晚8時的過去24小時，約有29,200名市民接種了疫苗，當中約有4,500名市民接種第一劑科興疫苗，約4,700名市民接種第二劑科興疫苗；約8,000名市民接種第一劑復必泰疫苗，約11,900名市民接種第二劑復必泰疫苗。

社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%；而接種復必泰疫苗的整體接種率則約為95%。 約4,400名市民在網上預約接種科興疫苗，而約8,900名市民預約接種復必泰疫苗。

21歲女子於元朗體育館接種第二劑復必泰，其後胸口出疹，被送到博愛醫院留醫，情況穩定。（資料圖片）

21歲女子打針後胸口出疹

政府表示，昨日共有4宗打針後送院個案，其中2人已經出院，2人留院觀察。留院的其中一名病人為21歲女子，於元朗體育館接種第二劑復必泰，其後胸口出疹，被送到博愛醫院留醫，情況穩定；另一名病人是53歲女子，在天暉路體育館接種第一劑科興後，感到胸口不適及暈眩，被送到天水圍醫院，情況穩定。

另外，一名37歲女子在教育局九龍塘教育服務中心接種第二劑復必泰，其後全身出疹，被送到伊利沙伯醫院；一名33歲女子在九龍灣體育館接種第一劑科興後，感暈眩、出冷汗 及血壓下降，被送到聯合醫院。二人情況穩定，均已出院。

（政府新聞處）

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