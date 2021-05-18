病人組織倡向打針後未能上班者賠償　醫管局疫苗過敏診所增節數

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-05-18 10:39

醫管局總行政經理何婉霞今日（18日）在港台節目《千禧年代》中表示，「疫苗過敏安全診所」近日接獲不少執業醫生轉介的個案，局方將增加診所的診症節數，以滿足不同病人的需要，並會優先處理急症；一些病情較輕微，例如出紅疹，毋須服藥便自行康復的病人，可能要輪候較長時間。至於醫護人員接種比率，她指，約6萬名前線員工當中，有約2.4萬人已接種新冠疫苗。 病人政策連線主席林志釉在同一節目中表示，申請保障基金的其中一個門檻，是要由政府專家顧問判斷個案是否與接種疫苗有關，通過門檻不容易。他認為，當局應考慮動用保障基金，向打針後未能如常工作的人賠償。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（羅君豪攝）

將增疫苗過敏安全診所診症節數

何婉霞續指，任何執業醫生，包括醫管局醫生，都可以按現有機制，轉介病人到「疫苗過敏安全診所」。她指，診所現已開始處理因為接種新冠疫苗，而出現敏感徵狀的個案，會按病人臨床情況進行適當測試及評估，從而在相關人士接種第二劑疫苗之前提出建議。

醫管局：6萬前線員工有2.4萬人已接種疫苗

何婉霞表示，醫管局目前約6萬名前線員工當中，有約2.4萬人已接種新冠疫苗，部份人接種第二劑滿14天，認為員工整體上願意接種，但部份人因個別情況，例如自己的身體狀況，或者對疫苗有疑問等，仍未選擇接種。她表示，醫管局及醫院聯網成立小組，為員工解答疫苗相關的問題，希望釋除員工的疑慮。

對於有報道指，瑪麗醫院以贈送湯券和禮物籃等，吸引員工接種新冠疫苗，何婉霞回應說，醫管局一直有以不同方式鼓勵員工打針，各公立醫院每日都會安排車輛，接載員工前往就近的社區疫苗接種中心打針；院內亦設有員工注射站，可讓員工選擇接種科興或復必泰疫苗。

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另外，醫管局擴展員工定期檢測計劃，所有與病人有直接接觸的前線員工將獲發快速抗原測試試劑，每周定期自行進行檢測。員工完成檢測後，可選擇經由醫管局員工專用手機應用程式報告檢測結果，或拍照自行存檔以作紀錄。何婉霞表示，1月初已經以先導計劃形式做測試，員工是自願參與，理解測試是加強保護，至今未有發現確診個案。

林志釉：倡向打針後未能如常工作的人賠償

病人政策連線主席林志釉在同一節目中表示，政府就新冠疫苗嚴重異常事件設立的保障基金，保障金額因應年齡及事件嚴重程度劃分，似乎能涵蓋絕大部份可預見的疫苗副作用。他說，安排屬於恩恤計劃，儘管針對一定情況有一些比例，但難以提供絕對賠償，如果申索人認為賠償不足，仍可向有關機構或政府部門索償。

他說，申請保障基金的其中一個門檻，是要由政府專家顧問判斷個案是否與接種疫苗有關，但每當有事故發生，專家都會第一時間出面指與疫苗無關，因此要通過門檻並不容易。林志釉說，應該考慮動用保障基金，賠償給受新冠疫苗影響而未能如常工作的人，並應按受影響的時間長短，調整賠償比例。

新加坡商會：延後旅遊氣泡感無奈

原定下星期三啟航的香港與新加坡旅遊氣泡第二度延後，新加坡香港商會會長陳文平在同一個節目表示，感到無奈，稱有不少朋友原定已購買下星期回港機票探親，兒子亦分別購買下月機票回港工作，目前需要取消機票。

他指，自己已購買9月回港機票，會再觀望情況，由於未知計劃何時重啟，商界恢復以往網上會議方式工作。 陳文平指，新加坡政府已收緊防疫措施，但近日仍有不少源頭不明病例，亦有新感染群組，加上不少機場及醫院感染群組的患者完成接種疫苗後依然確診，屬意料之外，市民開始感到緊張。他又表示，當地疫苗供應充足，當地超過兩成人完成接種兩劑疫苗，相信當局希望加快接種速度。