強制檢測學校｜嘉諾撒聖心、王錦輝小學等28校爆流感需強檢兼停課

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-17 21:21

食物及衞生局公布今日（17日）的強制檢測公告，28間學校因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，被納入強制檢測範圍，當中包括葵興花園太陽島英文幼稚園、沙田石門香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(小學部)及中西區嘉諾撒聖心學校私立部 。 根據公告，任何在5月4日至17日，曾身處上述地點逾2小時的人士，須於5月20日（本周四）或之前接受檢測。 而因有N501Y變種病毒株本地個案居住而需強檢的大廈中，東涌映灣園悅濤軒11座、柴灣興華（二）邨豐興樓、深水埗福榮街37-39號居民，需於明日（18日）接受強制檢測。

▼5月17日強制檢測學校名單▼

當局指，由於28間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，因病徵與2019新冠肺炎相似，為謹慎起見，該28間學校亦被納入強制檢測公告兼須停課消毒，包括葵興花園太陽島英文幼稚園、荃灣麗城花園2期心怡天地國際幼兒園暨幼稚園、粉嶺牽晴間培元英文幼稚園暨國際幼兒園，以及沙田石門香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(小學部)及中西區堅道34號嘉諾撒聖心學校私立部。

公告指，任何人士在5月4日至17日期間曾身處上述學校超過兩小時，均須於5月20日或之前接受檢測；若使用衞生防護中心派發的樣本瓶檢測，則須於5月22日或之前交回樣本瓶。而受檢人士若在5月15日至17日期間已接受檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定；已經完成疫苗接種的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

東涌映灣園11座等居民周二再強檢

當局提醒，若大廈涉及N501Y變種病毒株本地個案，與相關個案於同一大廈居住或工作，並已獲安排離開檢疫中心的人士，均須於衞生署公布個案後計起第3、7、12及19日進行強制檢測，並需自我監察直至21日屆滿。東涌映灣園悅濤軒11座、柴灣興華（二）邨豐興樓、深水埗福榮街37-39號居民，需於明日（18日）接受強制檢測，三大廈均涉印度裔男子及菲律賓裔女護士群組。

公告指，全港各區明日合共有48個社區檢測中心及流動採樣站，當局會在兩個地點增設流動採樣站：柴灣興華（二）邨樂興樓及和興樓之間的公園，及深水埗福榮街37-39號對開。

▼各區流動採樣站站 (截至2021年5月18日)▼