白居二2020｜周五發批准信及確認書　六周內可申領購買資格證明書

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-18 11:57

房委會表示，已完成「白居二2020」申請者的詳細資格審核，將於周五（5月22日）向4,500名申請者發出批准信及確認書。房委會指出，批准信持有人可在批准信發出日期起計6個星期內，向房委會或房協分別遞交確認書，以申領購買資格證明書，購買資格證明書有效期為12個月。

房委會將在5月21日向4,500名白居二申請者發出批准信及確認書。（資料圖片）

房委會在去年12月15日為「白居二2020」進行攪珠，並將向4,050個家庭申請者及450個一人申請者發出批准信及確認書。

房委會表示，每名成功獲得配額的申請者將獲發一封批准信，以及兩封確認書。兩封確認書分別適用於房委會居屋第二市場的單位，以及房協住宅發售計劃第二市場的單位。

購買資格證明書收費770元

批准信持有人可在批准信發出日期起計6個星期內，向房委會及／或房協分別遞交確認書，以申領購買資格證明書，以便在居屋第二市場，或住宅發售計劃第二市場購買尚未繳付補價的單位。每張購買資格證明書的收費為770元。

購買資格證明書有效期12個月

購買資格證明書有效期為12個月，有效期屆滿後不會獲得續期。購買資格證明書的持有人在簽署臨時買賣合約後，須向房委會或房協申請提名信，以完成交易。

房委會提醒，申請者及名列申請表的家庭成員由遞交申請直至簽訂臨時買賣合約當日，仍須符合申請資格。