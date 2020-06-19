居屋2020｜白居二配額增至4500個　較去年增加五成　手續費不變

消息指，房委會今年將推售約7,000伙居屋，分別是火炭彩禾苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑、鑽石山啟翔苑。 除了新居屋外，一眾「無殼蝸牛」仍有其他上車機會。據悉，房委會今年會同時推出4,500個「白居二」（白表居屋第二市場計劃）名額，較上一期增加1,500個，增幅為五成。若同時申請居屋及「白居二」，申請者須一同繳交410元，與去年價錢相若。

今期居屋即將開售，當中涉逾7,000伙。（盧翊銘攝）

家庭及一人申請者配額比例為9：1

房委會於2017年通過「白居二計劃」恆常化。據了解，由於過去「白居二」反應熱切，為考慮白表人士的置業需求，房委會建議今年「白居二」將增至4,500個配額，較上期配額多1,500個，而家庭及一人申請者配額比例為9：1。

與居屋一併接受申請 分別攪珠

消息指，今期新居屋將連同「白居二」計劃，於7月一併接受申請，為期兩周。據悉今年新居屋申請費為250元，若同時申請「白居二」，便合共要繳交410元。若只申請「白居二」，申請費則為160元。

房委會將於今年10月進行攪珠，以訂出揀樓的優先次序，而居屋及「白居二」將會分別進行攪珠。四個屋苑將於明年3月開始揀樓，而「白居二」則於明年3月始派發出批准信。

▼今期新居屋▼

+ 20 + 19 + 18

翻查資料，上期房委會共推出3,000個「白居二」名額，申請新居屋及「白居二」的費用分別是250元及160元，「一表兩抽」則盛惠410元。