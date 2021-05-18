10.1集結案　何俊仁楊森等６被告全部還柙　旁聽人士揮手道別

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-18 16:30

前年10月1日大遊行中，10名泛民人士包括黎智英、何俊仁、吳文遠，昨日已全部承認組織未經批准集結等罪。控方今早（18日）在庭上播放案發當日的遊行片段供法官參考。何俊仁及楊森，早前在8.18及8.31集會案中被判緩刑，而吳文遠在干犯本案時更是有緩刑令在身，法官下午處理6人保釋事宜，控方開庭即要求取消全部被告的擔保，法官下令原獲保釋的6人陳皓桓、何俊仁、楊森、吳文遠、單仲偕及蔡耀昌全部要還押。

旁聽人士向被告揮手道別

不少到庭旁聽的支持者聞結果後向在犯人欄的被告揮手道別，亦向他們大叫「撐住呀」，多名支持者一度不願離庭，並大叫「沒有暴徒，只有暴政」、「律政司可恥」、「讀咁多書搞文字獄」，也有支持者激動爆粗。陳皓桓進入犯人欄前說：「集氣」、「香港人頂硬上」。

６名今早仍獲保釋被告到庭的情況。（詳看下圖)

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10名被告：陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕及蔡耀昌。10名被告全部承認組織未經批准集結，另有4名被告承認煽惑，及2名被告承認參與未經批准集結罪。

吳文遠犯本案時有緩刑令在身

4名被告李卓人、梁國雄、何秀蘭及黎智英因8.18及8.31未經批准集結案正在服刑，何俊仁、楊森早前亦涉這兩案被判緩刑；此外，吳文遠在2019年9月因參與2016年反釋法遊行，被裁定非法集結等罪成，被判囚14天但准緩刑一年，但他在緩刑令其間干犯本案，控方表明將以其違反緩刑條件為由，申請即時執行該14天刑期。

各被告的認罪情況，詳看下圖。

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案情指，當時為民陣副召集人的陳皓桓於前年9月向警方申請不反對通知書，打算在10月1日舉辦集會及遊行，但警方拒批通知書。不過，陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁仍於9月30日在終審法院外開記者會，煽惑市民參與10.1遊行，並由銅鑼灣遊行至中環。

10月1日當天，楊森、黎智英在銅鑼灣曾接受傳媒訪問，黎智英稱只是來「行街」。起步前，多名被告會見傳媒，期間陳皓桓、李卓人、梁國雄曾發言，而何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英及單仲偕則站在旁邊以示支持、鼓勵。

2019年10月1日銅鑼灣遊行的情況。(詳看下圖)

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陳皓桓在抵終點後曾說唔係End Game

遊行起步前多名被告高叫政治口號，10名被告及後組成遊行隊頭，手持「結束一黨專政 還政於民」的橫額或站在橫額後方，帶領其他參與者從銅鑼灣遊行至中環。期間他們帶頭叫不同口號，包括「沒有暴徒只有暴政」等，當隊頭走到灣仔地鐵站時，李卓人更帶領群眾靜默一分鐘悼念國慶。

隊頭抵達終點時，陳皓桓、李卓人、梁國雄均有發言，陳表示隊伍已完成原本民陣所申請的路線，又說「今日絕對唔係End Game」。及後，示威者未有散去，並繼續遊行至中聯辦，部份人集結在金鐘、灣仔，而同日稍後發生暴亂事件。

法官昨已稱會於下周一(24日)聽取各被告求情，並在下周五(28日)判刑。

案件編號：DCCC 534/2020