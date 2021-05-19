佛誕｜西貢船家：買2000元包船出海放生　嘉道理農場籲捐動物組織

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-19 14:46

今日（19日）是佛誕，不少善信會放生「積功德」。今早在西貢碼頭上，有準備出海的船載有至少兩箱活魚及海鮮，船上則有數名和尚，未知是否出海放生。碼頭旁售賣海鮮的漁船則指，佛誕前數日較多人購買海鮮放生；如買滿2,000元海鮮，可載客人出海放生。檔主又推介，放生可選購琵琶蝦、龍蝦及魚等，「放完都唔會死」。

嘉道理農場暨植物園今日Facebook專頁中指被，售賣作放生的動物多數都是虛弱和帶病的；而放生的方式通常都很殘酷，會影響動物未來的生存機會，例如把魚從數米高的艇上丟到海裡。嘉道理農場呼籲，如真的想透過幫助野生生物來慶祝佛誕，可捐贈支持動物組織，讓許多物種有重獲自由、返回野外的機會。

▼嘉道理農場暨植物園出帖呼籲 避免放生變殺生▼

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近年放生行為屢遭批評，如在不適當的地方放生，或令動物不能適應，放生變殺生，更恐造成生態危機，惟現時要檢控舉證十分困難。今早約10時在西貢碼頭，記者見有船準備出海，船尾有至少兩箱活魚等海鮮，未知是否進行放生活動。

在碼頭旁的海鮮船職員則指，近日不算太多日購買海鮮放生，直言「經濟唔好啲人都無咩鬆動錢放生」。另一檔海鮮船則指，如買滿2,000元海鮮，則可出船載記者到海上，否則只能讓記者在碼頭邊放生；該檔主又推介適合放生的物種，包括花蟹、琵琶蝦、蜆及各種魚類等：「有啲嘢可以放，有啲唔可以，呢啲放咗就唔會死」。該名檔主又指，不少人選擇佛誕前放生，直言「我尋日都放咗」。

嘉道理農場動物保育部主管艾加里博士今日於Facebook專頁中撰文指，功德或慈悲放生活動的初心，往往是善信良好的意願，但卻帶來最壞的影響。他又直言，部份善信認為放生本身會帶來功德和福報，但動物之後會否受苦是動物自己的果報，認為這種想法屬可悲：「看見以歌頌他的誕辰為名而傷害大自然，佛陀或會對此大感震驚。」

他文中又批評，放生活動經常將動物在完全不合適的棲境裡被釋放，例如是把淡水龜放到海裡，動物被放生到不合適的棲境而在該處找不到食物。他指如真的想透過幫助野生生物來慶祝佛誕，「為何不捐贈支持那些每天不辭勞苦拯救許多動物的組織，讓許多物種有重獲自由、返回野外的機會？或者捐贈給協助保護本地生境從而保衛數以百萬計野生動物性命的項目？」