佛誕酷熱警告生效　大美督及屯門正午達35度　天文台料周日34度

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-19 12:32

酷熱天氣警告現正生效，今日（19日）佛誕假期天晴酷熱，正午時分多區熱辣辣，其中大埔大美督已升溫至攝氏35.7度，屯門亦達35度，而坪洲、長洲及滘西洲亦超過34度。 周五（21日）是二十四節氣中的小滿，天文台預測，當日初時局部地區有雷暴，亦有幾陣驟雨，其後數天仍然酷熱，下周日（23日）市區更升溫至34度。一道廣闊低壓槽會在下周影響南海中北部，並在下周後期為華南沿岸帶來不穩定天氣，天文台料本港下周迎多日下雨天。5月26日本港將出現月全食，同場加映「超級滿月」（即全年最大的滿月），料當日有幾陣驟雨，或有礙賞月。

▼5月15日，酷熱天氣警告生效下尖沙咀海旁情況▼

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佛誕日天氣酷熱，正午時分本港多處地區氣溫上升至33度，但局部地區有驟雨及雷暴。酷熱天氣警告生效，民政事務總署今日開放19間臨時避暑中心供有需要人士使用。

一股偏南氣流會在未來一兩日為廣東沿岸帶來驟雨，天文台預測，明日天氣仍然酷熱，市區高見33度，部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨；翌日天氣進一步轉差，初時局部地區有雷暴，且繼續有雨，令市區稍稍降溫，但天氣仍達炎熱程度。隨著高空反氣旋稍為增強，周末期間該區驟雨減少，天氣酷熱。天文台預測，周六起一連三日天氣酷熱，下周日市區最高氣溫進一步升溫至34度。

正午時分多區熱辣辣，其中大美督已升溫至攝氏35.7度，屯門亦達35度。（天文台網站截圖）

隨一道廣闊低壓槽會在下周影響南海中北部，並在下周後期為華南沿岸帶來不穩定天氣，天文台預測下周迎多日下雨天，後期更暫別陽光，迎來多雲有雨的天氣。

天文台早前表示，5月26日本港將出現月全食，同場加映「超級滿月」，屆時月亮的直徑會較平日的滿月大約7%。由於陽光在通過地球大氣層時，只剩下紅光被折射到月球表面，月球會呈現紅色，故部分人亦會稱月全食為「血月」。天文台料當日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，或有礙賞月。

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