香港抵上海43歲男確診有病徵　潛伏期住華美達、嘉湖海逸酒店

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-19 15:41

本港新冠肺炎疫情放緩，不過本港今天（19日）仍增一宗確診個案，屬於輸入病例；另又輸出了一宗個案到上海，43歲的男患者在2月時曾經確診，4月底來港並接受21天檢疫，進入社區4天後轉飛上海，前天（17日）於上海確診，並有病徵。這名患者在香港檢疫時入住了西營盤華美達海景酒店，完成檢疫後則住在天水圍嘉湖海逸酒店。衞生防護中心未有透露這名患者屬於「復陽」或是在香港新感染病毒。

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衞生署衞生防護中心公布，截至5月19日零時零分，中心正調查一宗新增確診個案，至今本港個案累計11 828宗（包括11 827宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案為一宗輸入個案（第11828宗個案），患者是一名28歲男子，無病徵，從印度抵港，住處列為「不適用」。

天水圍嘉湖海逸酒店。（資料圖片／吳鍾坤攝）

此外，中心正調查一宗外地確診個案，個案涉及一名43歲男子，於4月22日乘搭卡塔爾航空營運的QR818航班從意大利抵港。根據該男子提供的資料，他於2月底曾在意大利確診新冠肺炎。他抵港後於4月22日至5月12日於西營盤華美達海景酒店進行檢疫，其後於5月13至16日入住天水圍嘉湖海逸酒店 ，並於5月16日乘搭CX368航班前往上海。中心昨天接獲上海衞生當局通報，該名男子在5月17日確診，中心正就個案進行流行病學調查和接觸者追蹤。

而上海市衛生健康委員會在網頁指，這名確診者有病徵，入關後就被送至指定醫療機構隔離觀察，衛健委認為，綜合他的流行病學史、臨床病徵、實驗室檢測和影像學檢查結果，確定他是確診病例。

西營盤華美達酒店。（資料圖片／李澤彤攝）

過去14天（5月5日至18日）累計報告36宗個案，包括8宗本地個案，其中1宗源頭不明。