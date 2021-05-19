新冠肺炎｜智利更新科興疫苗保護效果數據　預防死亡有效率達86%

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-19 09:56

智利衛生部5月17日更新中國科興新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗「真實世界研究」的保護效果。數據顯示，接種第二劑疫苗14天後，預防進入深切治療部的有效率為90.3%，預防感染所致死亡的有效率為86%。

數據還指出，接種第二劑科興疫苗14天後，預防有症狀感染的有效率為65.3%，預防住院治療的有效率為87%。

圖為2021年5月17日，泰國曼谷有人接種科興的新冠疫苗。（美聯社）

主持這項研究的智利衛生部顧問阿勞斯（Rafael Araos）說，經過數月的跟蹤，目前積累的數據是「可靠的和積極的」，證明儘管存在新冠變異病毒流行，科興疫苗仍然有較好的保護效果。他說，隨時間推移，針對科興新冠疫苗保護效果的評估將愈來愈精確和趨近於真實情況。據悉，智利衛生部還將逐月更新相關數據。

智利衛生部副部長達薩（Paula Daza）說，此項研究公布的數據再次證明全民接種的重要，智利所使用的疫苗有效預防有症狀感染、減少入院和預防新冠感染所致的死亡。

智利2月3日啟動全國新冠疫苗大規模接種。截至5月16日，智利全國接種總劑次為1,657萬，其中超過80%為中國科興新冠疫苗。

智利衛生部4月16日首次發布科興疫苗「真實世界研究」的保護效果。首次公布的數據顯示，接種第二劑疫苗14天後預防有症狀感染的有效率為67%，預防住院治療的有效率為85%，預防進入深切治療部的有效率為89%，預防感染所致死亡的有效率為80%。