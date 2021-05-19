倡專科培訓名額與本地醫生公平競爭　海外醫生：回流的都是香港人

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-19 18:30

政府銳意免試引入海外醫生，期望紓緩醫生人手短缺問題。有海外醫生關注，專科培訓名額分配的優先次序，認為透過「特別註冊」回流的都是香港人，而且培訓期間及完成培訓後五年都要在公營醫療機構服務，在香港的所得所學都能回饋社會大眾，要求當局以成績及能力，容許海外醫生跟本地醫生公平競爭培訓名額。

▼政府修例免試引入海外醫生以紓緩人手短缺▼

在特定海外醫學院畢業的香港永久居民，可以經「特別註冊」回流，並在香港完成專科培訓。英國香港醫學會前主席伍康予有意回港，他去年（2020年）在英國基爾大學醫學院畢業並正式行醫。

無培訓位唔會返嚟 促交代數量

他關注香港醫學專科學院部分學院的培訓名額供不應求，出現「僧多粥少」情況，要求當局公平分配名額，不應區分本地或海外醫學院畢業的醫生，因為兩者都是香港人，第二就是「有啲國家會留培訓名額比當地人先，驚海外醫生會走，但港府方案已經要求海外醫生喺政府（公營醫療）做至少5年，唔會浪費資源培訓我哋」，亦促請醫管局及醫專交代各專科的培訓名額數目，「無培訓位唔會返嚟」。

政府打算「特別註冊」方案可以今年在立法會通過，伍康予原預計可以成為計劃中首批回港醫生，但當局昨日（18日）交代時透露，認可海外醫學院的名單最快要明年2022年才出爐。伍康予稱，今年會先在英國報名專科培訓，明年正式在內科學習，2023年完成首階段考試後，應該可以回港銜接專科培訓。





部份港人醫生兩手準備 不排除同時備試



伍康予近日有跟在英國的港人醫生朋友討論，一人本身已經報名考核執業資格試，從傳統途徑回港，毋須如「特別註冊」般在公營機構綑綁多年，估計若朋友失手，可能亦會透過「特別註冊」先回港，一邊工作一邊再備試，相信部份人因為醫管局工作太辛苦，亦會「邊做邊考試」提早到私人市場執業，希望醫管局應該改善工作環境，否則只會持續「失血過多」。

伍康予在英國感染新冠病毒，康復後注射輝瑞／BioNTech疫苗。（受訪者提供）

海外醫生另一個來港執業渠道為「有限度註冊」，計劃始於2011至12年度，不過有關醫生工作多年一直不獲升職，直到2019至20年度醫管局才增加副顧問醫生的升職位置。伍康予亦提到經「特別註冊」的醫生會否同樣等待多年才可以晉升，「原來培訓完之後唔升我，咁令到呢個計劃唔吸引。」

免試引入海外醫生4個重點條件：

1.申請人必須是香港永久居民

2.要有頒授獲承認醫學資格 （將制定指定院校名單），並在所在國家已註冊成為醫生

3.在醫院管理局 / 衞生署 / 香港大學醫學院 / 中文大學醫學院作特別註冊擔任全職醫生。取得專科資格前後都可回來，在上述公營至少工作5年（有專科資格），而未有專科資格要多於5年

4. 有關海外醫生通過在職評核，服務稱職、令人滿意