醫生執業試扣分制沿用25載今年終取消　英國讀醫港人：更加公平

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-20 08:00

回歸前，香港承認英聯邦的醫生；回歸後，海外畢業醫生都要通過執業資格試才獲正式註冊，自由在公私營機構行醫。執業資格試被質疑向海外醫生設下重重關卡、以致合格率低，醫務委員會就該考試制度今年悄悄作重大修訂，沿用25年的扣分制度今年3月正式取消。 消息人士解釋，考卷早年設有「2揀1」的問題，設立扣分制是避免考生「撞答案」，但之後已經轉為「5揀1」的多項選擇題，可降低考生靠運氣答中的機會。有海外醫科畢業生認為該變動可令考試制度更公平，並進一步建議醫委會增加更多備試材料，協助他們應試。

延伸閱讀：

倡海外醫生免試｜港府掀無硝煙戰爭 英澳讀醫港人：留低很多盤算

倡海外醫生免試｜疫情打亂求醫路 港人澳洲醫科生幸到威院學師

香港對非本地培訓醫生，即海外醫生的認可制度隨時代、歷史因素轉變，由回歸前承認英聯邦的醫生來港執業，直到回歸前一年1996年9月起，所有海外醫生都必須通過執業資格試等，才可獲得正式註冊。

執業資格試分為三部份，第一部份考核專業知識考試（選擇題）、第二部份考核醫學英語技能水平測驗、第三部份就是臨床考試。第一部份考試今年之前都有扣分制，醫委會回覆，扣分制下考生每個正確答案可獲1分，答錯會被扣0.25分，未有作答的題目則不會被加分或扣分，要合格就要符合兩個條件，首先在第一部份考試的兩張試卷中，合共取得50%即120分或以上；其次每張試卷的得分是40%即48分或以上。

醫委會證實，海外醫生投考的執業資格試第一部份考卷，已經取消扣分制。（資料圖片）

沿用25年的扣分制，今年開始取消。醫委會表示，執業資格試今年第一次考試即3月起，已取消第一部份選擇題考試的扣分制，新制度下每個正確答案跟以往一樣可獲1分，而錯誤答案或未有作答的題目則不會被扣分或加分，合格考生依然要符合兩個條件，但分數就略為調高，第一是兩張試卷中合共取得60%即144分或以上；第二是每張試卷的得分是50%即60分或以上。醫委會沒有回應，取消扣分制的原因。

過往「5揀1」多項選擇題 減低靠運氣



消息人士表示，醫委會兩年前已經開始討論取消扣分制，去年已經拍板。據了解，第一部份的考試曾經有「2揀1」的是非題目，擔心考生容易「撞答案」，因此設立扣分制，後來因時制宜，考卷已經轉為「5揀1」的多項選擇題，減低靠運氣答題的機會，因此取消扣分制。消息人士認為，取消扣分制可減低考生的不安感，「無咗負面意思」，但合格分數同時提升，「標準調整返，所以唔係難咗又唔係易咗」。

伍康予（左）樂見醫委會取消扣分制。圖為2018年食物及衞生局局長陳肇始（右），在香港跟在海外讀醫的港人介紹本港醫療制度。（香港英國醫學會網頁）

港大及中大醫學院早已取消扣分制

有意回港執業、一直關注執業資格試問題的英國香港醫學會前主席伍康予表示，扣分制是不公平的考試制度，香港大學及中文大學醫學院早已取消，醫委會反而對海外醫生保留扣分制多年。不過他都不得悉今年已經取消扣分制，翻查醫委會網站部份資料仍然未更新，顯示第一部份考試有扣分制。

備試材料非常有限 不透明

伍康予認為，取消扣分制後可以令考試更加公平，不過醫委會提供的備試材料非常有限，較英國、美國等地不透明，考生無法好好備戰。消息人士就稱，備試考卷及過往試卷不會再在考卷重覆，不同意學習材料多與寡會影響應試表現，「就算讀晒過往試卷（Past Paper）都唔會合格，Past Paper只係畀大約題目形式」，但醫委會可以討論增加應試材料。