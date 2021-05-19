01獨家｜港大揭4歲男童疑假陽性　港有望連續26日無源頭確診清零

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-19 18:37

上周六（15日）衞生防護中心公布一名4歲男童確診，患者是何文田漢師幼稚園（龍總）的學生。不過，由於他入院後檢測一直呈陰性，加上體內未有抗體，被懷疑會否屬「假陽性」。 香港大學為這名男童完成了基因排序分析，結果發現他的樣本當中完全無新冠病毒的基因，「一條（基因）片段都搵唔到」，懷疑他的樣本受到污染，又或是將弱陽性當成了陽性，但最後這宗個案會否被除名，仍有待衞生防護中心決定。 本港近來只有兩宗本地源頭不明個案，但這兩宗個案分別是上述幼稚園學生和華大基因員工，早前華大基因員工已經被確定非確診個案，若上述男童都證實非確診，代表本港其實已經連續26日無源頭不明個案。衞生署回覆指，幼稚園男童目前仍是確診個案，調查仍在進行中。

潘烈文向《香港01》表示，4歲男童的樣本被送到港大做基因排序分析，結果發現樣本中並無新冠病毒的基因。（資料圖片／歐嘉樂攝）

這名4歲男童在5月12日發燒和喉嚨痛，翌日向私家醫生求診，同日交回樣本瓶，起初在私營化驗所金域驗到「不確定」的結果，再交由衞生署覆檢，結果呈陽性，列為確診個案，感染源頭不明。

香港大學公共衞生學院教授潘烈文向《香港01》表示，這名男童送到私家化驗所的樣本被送到港大做基因排序分析，結果發現樣本中並無新冠病毒的基因，不似是受感染的病人。潘烈文認為，有兩個可能性導致這種情況，第一是他的樣本受到污染。

第二，或是病人的樣本驗出「弱陽性」，但為安全計，也當作確診處理。他稱，有時一個樣本被反覆檢測很多次後，也可能會出現「弱陽性」的結果，而該結果或非真正的陽性。他續指，以往曾經有弱陽性的樣本驗出病毒基因，「但今次一條（基因）片段都搵唔到」，估計非真正感染。他已向衞生防護中心遞交報告，但最終這宗個案會否被除名，仍有待衞生防護中心決定，因為除了化驗室數據，也需視乎臨床病徵、流行病學追蹤等因素。

招彥燾解釋，檢測的引子（primer）就像一把鎖匙，用作釣出新冠病毒，但若引子不夠精密，便可能會複製到一些雜質。 （資料圖片／羅國輝攝）

檢測商「相達生物科技」創辦人招彥燾解釋，檢測的引子（primer）就像一把鎖匙，用作釣出新冠病毒，但若引子不夠精密，「求其複製咗啲嘢，都有螢光反應」，便可能呈弱陽性，但事實上引子所釣出的並非新冠病毒。他續指，當反覆檢測樣本時，的確有可能複製到一些雜質，「同一份嘢影印一百次，都會模糊咗。」他坦言，當重覆檢測時，這類奇怪情況就難以避免，使用好的試劑可減少這些情況出現。

本港近來只有兩宗本地源頭不明個案，這兩宗個案分別是上述幼稚園學生和華大基因員工，早前華大基因員工已經被確定非確診個案，已被除名，若上述男童都證實非確診，代表本港其實已經連續26日無源頭不明個案，對上一個源頭不明個案，是4月23日公布的23歲女子（第11726宗個案）。